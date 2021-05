Brennender Holzstapel greift im Altenburger Land auf Dachstuhl über

Nödenitzsch In Nödenitzsch ist aus ungeklärter Ursache ein Holzstapel in Brand geraten. Auch die danebenstehende Scheune wurde in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht auf Montag sind Feuerwehr und Polizei in die Kärner Straße in Nödenitzsch ausgerückt, da von dort ein Brand im Bereich einer Scheune gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen bestätigte sich die Meldung, so dass laut Polizeiangaben unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen wurde.

Es stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache ein in unmittelbarer Nähe zur Scheune befindlicher Holzstapel in Brand geraten war. Durch die Flammen wurde auch der Dachstuhl der Scheune in Mitleidenschaft gezogen, so dass das Dach seitens der Feuerwehr geöffnet werden musste.

Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr, den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt.

Die Kriminalpolizei aus Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu wenden.