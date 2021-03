Britische Mutante im Altenburger Land auf dem Vormarsch

Apotheker Andreas Ettel bietet sowohl Covid 19 Antigen Schnelltests als auch den zuverlässigeren PCR-Tast an. Selbsttests waren am Dienstag noch nicht im Sortiment.

Nachgewiesen 43 Menschen haben sich innerhalb von 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg am Freitag, 19. März, auf 205,8.

Aktuell macht sich bei mehr Patienten mit schweren Verläufen eine stationäre Behandlung im Klinikum Altenburger Land erforderlich. Von 13 stationär aufgenommen Patienten müssen zwei intensivmedizinisch betreut werden.

Weiter auf dem Vormarsch im Altenburger Land ist die britische Mutante B.1.1.7, die als hoch ansteckend gilt. Im Labor nachgewiesen wurden bislang 175 Mutationen, wovon es sich in 56 Fällen um die britische Mutante B.1.1.7 handelte.

Das Gesundheitsamt beschreibt das derzeitige Infektionsgeschehen als diffus.

Neue Hotspots haben sich im Landkreis nicht ergeben. Im Kindergarten Mischka in Altenburg hat sich die Zahl der Infizierten auf 21 erhöht. Je eine neue Infektion wird aus der Grundschule Karolinum Altenburg, den Kindergärten Bärenstark in Altenburg und Bummi in Schmölln, aus der Wilhelm-Busch-Schule Altenburg sowie aus dem Spalatingymnasium Altenburg gemeldet.

Kostenlose Corona-Schnelltests sind möglich beim Gesundheitsamt in der Lindenaustraße 31 in Altenburg: montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags in von 13 bis 17 Uhr. Dafür erforderlich ist eine telefonische Terminvereinbarung unter 03447/58 64 44. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr geschaltet. In der kommenden Woche sollen die Testkapazitäten mit der Inbetriebnahme eines größeren Testzentrums erweitert werden.

Coronafall-Zahlen am 19. März

Infizierte insgesamt: 5170 (+43)

Fälle 7 Tage: 184

Inzidenz: 205,8

Stationär: 13

Verstorben: 216