Broschüre über die Hexe von Suxdorf

Anlässlich des 450. Jahrestages des 1. Hexenprozesses im Osterland hat der Würchwitzer Kleefestverein die Heimatbroschüre „Die Hexe von Suxdorf“ veröffentlicht.

Das reichlich mit Illustrationen des Meuselwitzer Grafikers Jörg Gadomski bebilderte Heimatheft berichtet umfangreich über das mörderische Treiben einer Räuberbande in der Region sowie über den anschließenden Hexenprozess, der in den folgenden Jahrzehnten eine Welle von Hexenverfolgungen in den sächsischen und reußischen Ländern auslöste, heißt es in einer Mitteilung von Volker Thurm.

Die Broschüre sei in der Buchhandlung Meuselwitz, der Schnuphase’schen Buchhandlung in Altenburg sowie in der Tourist-Information Zeitz und der Gutenberg-Buchhandlung in Zeitz erhältlich, so Thurm.