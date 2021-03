Was lässt man sich nicht alles einfallen in Krisenzeiten. Ich baue zurzeit an einer Metallbrücke für meine Garteneisenbahn, die spätestens im Herbst in unserem Vorgarten rollen soll. Brücken faszinieren mich. Das Modell meiner Brücke ist das große Stützengrüner Viadukt. In meiner Kindheit und Jugend fuhr damals die Schmalspurbahn von Wilkau-Haßlau nach Carlsfeld darüber. 1978 wurden die beiden Brücken, das kleine und große Stützengründer Viadukt, leider abgerissen.

Brücken kann es nicht genug geben. Tiefe Risse ziehen sich durch Familien und Nachbarschaften. Sie trennen Nationen, Parteien und Konfessionen. Brückenbauer werden gesucht. Es gibt sie. Die Botschaft der Bibel sagt, Gott hat die Schuld überbrückt und die Menschen mit sich versöhnt. Trotzdem haben alle Brücken etwas gemeinsam:Brücken verbinden die eine Seite mit einer anderen Seite. Ohne Brücken gäbe es oft kein Hinüberkommen, weil dazwischen ein unüberwindbares Hindernis liegt.

In der Bibel können wir etwas erkennen. Gott steht auf der einen Seite und wir Menschen stehen auf der anderen Seite. Das Trennende dazwischen nennt die Bibel – Sünde. Na ja, und was Sünde ist, das wissen wir, wollen es aber manchmal nicht wahrhaben oder bagatellisieren es. Und trotzdem hat es Gott nicht zugelassen, dass diese Trennung zwischen ihm und uns für immer und ewig bestehen bleibt. Er sandte seinen Sohn, der für unsere Schuld gestorben ist und nun so eine Art Brücke für Dich zu Gott ist. Nur über diese Brückenverbindung, die Jesus-Brücke, kannst du Gott näherkommen. Deswegen ist für Christen zu Ostern nicht der Osterhase das Wichtigste, sondern die Auferstehung von Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen, dass sie Menschen kennenlernen, die diesen genialen Brückenbauer zu Gott kennen.