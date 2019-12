Brunnendorf Hartha bekommt Fernwasseranschluss

Der lange angekündigt Zuschuss für den Trinkwasseranschluss für das Brunnendorf Hartha ist da. Mit insgesamt 370.000 Euro unterstützt der Freistaat Thüringen das Vorhaben, den Schmöllner Ortsteil an das Fernwassernetz anzuschließen. Bis dato nutzen die Einwohner des Dorfes ihre Brunnen für die Versorgung.

Laut Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sollen im Januar 2020 die Ausschreibungen für das Bauvorhaben beginnen. Mit dem Bau der Trinkwasserleitung werden in Hartha insgesamt 48 Grundstücke an die Fernwasserversorgung angeschlossen. 120 Einwohner des Ortes haben dann einen Nutzen davon. „Wir sind gut vorbereitet, Dank auch der guten Vorarbeit des zuständigen Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land“, lobt Schrade. Der ZAL-Verbandschef, der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU), habe nicht locker gelassen und in Erfurt die Dringlichkeit des Vorhabens deutlich gemacht. So deutlich, dass der Zuschuss ausgereicht worden sei, noch ehe die dafür nötige Förderrichtlinie „Sonderprogramm Trinkwasserinfrastruktur ländlicher Raum“ von Thüringens Umweltministerin unterzeichnet worden war, so Schrade.

Zuschüsse gab es in dieser Woche außerdem für die Fernwasseranschlüsse für Boderitz, ein Ortsteil von Langenleuba-Niederhain. Für das Brunnendorf Lossen sei ein entsprechender Antrag in dieser Woche eingereicht worden. Auch für die Dörfer Pfarrsdorf und Koblenz wurden Gelder in Aussicht gestellt, damit der Zweckverband die Brunnenversorgung mit einem modernen Trinkwasseranschluss ablösen könne. „Hartha stand und steht in dieser Hinsicht jedoch ganz oben auf der Prioritätenliste“, so Schrade.