Buch über Altenburger Friseur erschienen: Drei Männer, ein Traum

Altenburg. Das haben zwei Friseurmeister, zwischen denen gut 100 Jahre liegen, und ein Exil-Berliner im Altenburger Land gemeinsam.

Auf die Frage hin, ob er sich selbst in dem Hauptakteur seines Buches wiedererkennt, schüttelt Claus Osche mit dem Kopf. Zu groß sei der Respekt vor dessen Leistungen. „Ich habe größte Anerkennung für diesen Mann entwickelt. Aber eigentlich geht es auch um mehr als seine Person“, sagt der Buchautor.

Der großartige Mann, von dem Claus Osche spricht und schreibt, ist der Altenburger Friseurmeister und Naturschützer Artur Grosse. Ein begnadeter Handwerker, der die Stadtgeschichte mitprägte und seine eigentliche Berufung im Schutz der Umwelt fand. Aber um die Geschichte dieses Artur Grosse im Ganzen zu verstehen, muss man mindestens in die Leben von zwei oder sogar drei weiteren Personen blicken.

Naturschutz als eigentliche Berufung

Am Anfang dieser Reihe steht Artur Grosse selbst. Ein Kriegsheimkehrer, der im Jahr 1919 als ausgebildeter Friseur aus Teuchern nach Altenburg zieht. In der Pauritzer Straße frisiert er Damen und Herren bis das Geschäft im Jahr 1966 schließt. Seine eigentliche Berufung findet Artur Grosse Zeit seines Lebens aber in der Leidenschaft für den Naturschutz. Vor allem der Erhalt der heimisches Vogelwelt liegt ihm am Herzen.

Erst als einfaches Mitglied und später als Vorsitzender der Ortsgruppe des Bundes für Vogelschutz richtet er zahlreiche Schutzgebiete rund um Altenburg ein. „Er war einer der ersten, der erkannte, dass die alten Bergbaulandschaften zu Schutzgebieten umfunktioniert werden können“, sagt Claus Osche. So wirkt er an der Renaturierung des Porphyrsteinbruchs Windischleuba oder dem heutigen Flächendenkmal Paditzer Schanzen mit. Auch der Pohlhofgarten, der Schmidtsche Park oder Lödlaer Bruch zählen zu den Projekten.„Er hatte aber auch viel für seine Mitmenschen übrig“, sagt Claus Osche. So nimmt sich Grosse nach dem zweiten Weltkrieg eines jungen Mannes an und ermöglicht ihm in schweren Zeiten die Friseurausbildung.

Verliebt in eine Frau und die Stadt

Was uns zum zweiten wichtigen Akteur dieser Geschichte bringt. Gut 100 Jahre nach Artur Grosse zieht Claus Osche nach Altenburg. Der Liebe wegen geht es im Jahr 2015 von Berlin nach Thüringen. Bereits nach kurzer Zeit habe er sich in die Stadt verliebt. In Architektur und Menschen. Aber eine Sache fehlt ihm noch zum Glück: Der richtige Job. In Berlin war er in der Tourismusbranche tätig. „In Altenburg haben sie nicht auf mich gewartet“, sagt er. Vor gut drei Jahren klingelt das Telefon. Ich habe da vielleicht was für sie, habe die Frau am anderen Ende der Leitung gesagt. Was uns zur dritten Person in dieser Erzählung bringt.

Das Buch ist für knapp zehn Euro in lokalen Geschäften erhältlich. Foto: Norman Börner

Der Mann mit dem Job. Peter Müller. Er kauft im Namen der Friseurinnung des Altenburger Landes im Jahr 2002 den Salon der Familie Grosse in der Pauritzer Straße und saniert das Objekt. Heute ermöglicht er mit dem Förderverein „Historisches Friseurhaus“ Einblicke in längst vergangene Salonkultur. Im Jahr 2018 sucht er dann einen Mitarbeiter für die über den Europäischen Sozialfonds geförderte Stelle. „Claus erwies sich als großer Glücksgriff“, sagt er. Das gilt andersherum auch für Claus Osche. Er wechselt nämlich ab sofort in eine feste Stelle bei Altenburg Tourismus und wird Gäste der Stadt über Sehenswertes informieren.

Buch in lokalen Geschäften erhältlich

Damit dieses kleine Büchlein „Der Friseur, der den Vögel lauschte“ nun also im Salon Müller, bei Altenburger Tourismus, in der Schnuphasesche Buchhandlung, im Salon Fröhner in Schmölln oder beim Heimatverlag Sell erhältlich ist, haben am Ende alle drei ihren Beitrag geleistet. „Es ging aber nie nur um die eine Person“, sagte Claus Osche eingangs. Es sei eben auch eine Erzählung davon, dass Menschen auch unter sich rasant verändernden Umständen an Träumen festhalten. Und so findet sich dann doch eine große Gemeinsamkeit zwischen Artur Grosse, Claus Osche und Peter Müller: Die Überzeugung, dass Träume gelebt, renoviert und geschützt werden müssen.