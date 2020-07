Bündnisgrüne mit weiblicher Doppelspitze im Altenburger Land

Die Bündnisgrünen im Altenburger Land haben sich neu aufgestellt. „Mit Chris Junk und Ilona Jurk haben wir eine weibliche Doppelspitze, die fest verwurzelt in der Region ist“, freut sich Landessprecher und Kreisverbandsmitglied Bernhard Stengele nach der Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl vor wenigen Tagen in Ehrenhain. Alter und neuer Schatzmeister ist Christian Maul, als Beisitzer wurden Landesvorstandsmitglied Doreen Rath und Torsten Grieger in den neuen Vorstand gewählt. Stengele sieht seine Partei im Altenburger Land damit gut aufgestellt vor allem für die Thüringer Landtags- sowie die Bundestagswahl im kommenden Jahr. „Noch vor den beiden Wahlkämpfen“, so Junk und Jurk unisono, „möchten wir jedoch unseren Grünen Salon am Altenburger Markt schon bald wieder bespielen. Auf unserer Agenda stehen unter anderem Themen wie Energie- und Verkehrswende, Klimaschutz oder Gemeinwohl Ökonomie.“ Die Veranstaltungsreihe soll nach den Sommerferien wieder starten.