Bürgermeister kommt in die Schmöllner Ortsteile Zschernitzsch und Bohra

Zschernitzsch. Serie von elf Einwohnerversammlungen hat begonnen.

Die Einwohnerversammlung für die Schmöllner Ortsteile Zschernitzsch und Bohra am Mittwoch war die dritte von insgesamt elf Einwohnerversammlungen, die die Stadt Schmölln gerade, noch bis einschließlich 3. November, umsetzt.

Insgesamt 11 Einwohnerversammlungen werden durchgeführt

Innerhalb kurzer Zeit wird so in den jeweiligen Schmöllner Ortsteilen der intensive Kontakt und Austausch von Seiten der Stadt zu den Menschen gesucht. „Gesetzlich vorgeschrieben ist nur eine Einwohnerversammlung. Wir sind aber der Meinung, dass es sich lohnt, für die einzelnen Ortsteile separat Termine zu vereinbaren“, ließ Bürgermeister Sven Schrade (SPD) wissen.

Zu Beginn des Abends stellte er zunächst die aktuellen Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile vor. In Zschernitzsch lebten, mit Stand vom 30. Juni 2022, 233 Personen, ein Jahr später 240 Personen. Der Schmöllner Ortsteil Bohra zählte am 30. Juni 2022 226 Personen, ein Jahr danach nur noch 221. „Dennoch gibt es bei uns eine leichte Einwohnersteigerung durch Zuzug. Am 30. Juni 2022 lebten in den Schmöllner Ortsteilen insgesamt 13.740 Menschen, zum Stand 30. Juni 2023 13.909 Personen. Das entspricht einem Plus von 1,22 Prozent und 169 Personen“, informierte der Stadt-Chef die 19 Anwesenden. „Im Schmöllner Ortsteil Nöbden wohnt aber niemand mehr, deswegen habe ich hier keine Zahlen. Den Einwohneranstieg verzeichnen wir aber nicht unbedingt durch Geburten, da wir hier nur etwa 70 bis 80 haben, dafür aber eine zahlenmäßig höhere Sterberate.“

Leichter Einwohnerzuwachs zu verzeichnen

So sind in 30 von 44 Ortsteilen zuzüglich der Kernstadt leichte Einwohnerzuwächse zu verzeichnen. Die Unterbringung von den 138 ukrainischen Geflüchteten wurde zahlenmäßig mit berücksichtigt.

Eines der Themen auf der Einwohnerversammlung am Mittwoch Abend war zudem der Schmöllner Haushalt. „Bisher, mit heutigem Stand, haben wir noch keinen ausgeglichenen Haushalt. Die Stadt Schmölln ist sehr abhängig von der Gewerbesteuer. Aktuell sprechen wir aber von einer Steuerschwäche, die dadurch ausgeglichen werden muss, dass es eine Ausgabensenkung gibt“, informierte Schrade. Anhand mehrerer Grafiken wurden diese Worte mit Zahlen untermalt.

Die Gewerbesteuer im Jahr 2018 betrug 6,8 Millionen Euro und im Jahr 2023 noch 4,2 Millionen Euro. Perspektivisch gesehen auf das nächste Jahr sind laut Grafik 4 Millionen Euro angesetzt.

Der Schmöllner Stadtchef wies in dem Zuge auf die sogenannten Allgemeinen Schlüsselzuweisungen hin, die vom Land kommen. „Hier sind rund 500.000 Euro mehr zu erwarten.“ Für die Stadt Schmölln und die Ortsteile stellt sich die Herausforderung, woher Einnahmen kommen sollen. Zudem seien die Personalkosten um 700.000 Euro gestiegen. „Hierzu gibt es nun verschiedene Überlegungen. Zum Beispiel könnte man vielleicht die Kreisumlage senken. Wir wollen aber eigentlich auch keine Steuerhebesätze erhöhen oder so etwas in der Art.

Elternbeiträge für Kindergärten werden geprüft

Ich bin aber auch ehrlich, wir schauen schon die Kindergarten-Gebühren an und auch die Elternbeiträge“, ließ Sven Schrade wissen. „Die ganze Sache soll rund werden bis zum 14. Dezember, dann soll der Haushalt final beschlossen werden. Ich sage dazu, dass der Optimismus uns leiten soll.“

Trotz der momentan angespannten Haushaltssituation wurden schon viele Ziele im Jahr 2023 erfolgreich umgesetzt. So beispielsweise die Fertigstellung des Kita-Neubaus in Altkirchen, der Umzug der Finanzverwaltung in das Rathaus-Hinterhaus oder die aufwendige Sanierung der Ostthüringenhalle, bei der Dach, Fassade und Elektrik erneuert wurden.

Viele Projekte wurden trotz Haushaltssituation verwirklicht

Noch auf dem Plan für dieses Jahr stehen unter anderem folgende Punkte: der Aufbau des Trennsystems im Gewerbegebiet Nitzschka, die Erstellung eines Förderantrages für die kommunale Wärmeplanung, der Umbau der Bushaltestellen auf dem Kellerberg, die Fortschreibung der Kalkulation für Abwasser und Trinkwasser und die mögliche Eingemeindung der Gemeinde Dobitschen (Zeitung berichtete). „Wir laden gern alle Interessierten immer dazu ein, uns bei Fragen zu kontaktieren oder beispielsweise zur Stadtratssitzung zu kommen. Auch bei den Einwohnerversammlungen ist immer viel Platz für Fragen“, rief Schrade auf.

So findet am Montag, dem 16. Oktober, um 19 Uhr die nächste Versammlung für alle interessierten Einwohner und Einwohnerinnen von Nöbdenitz und Lohma im Bürgersaal Nöbdenitz statt.