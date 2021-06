Bürgermeisterwahl in Schmölln: OTZ-Leser fühlen Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn

Schmölln Sven Schrade, Uwe Rückert und Markus Bär stellen sich den Fragen ihrer Wähler.

Die Kandidaten

Sven Schrade (SPD) ist amtierender Bürgermeister in Schmölln und möchte weiter im Amt bleiben.

Der Altenburger Uwe Rückert tritt als Einzelkandidat zur Bürgermeisterwahl in Schmölln an.

Stadtrat Markus Bär ist von den Bürgern für Schmölln ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus geschickt worden.

Ist der Städteverbund mit Gößnitz überhaupt noch wichtig beziehungsweise nötig für Schmölln?

Sven Schrade (SPD)

Der Städteverbund ist gerade wichtig für Schmölln. Nur mit Gößnitz im Verbund sind wir Mittelzentrum, haben die Chance auf mehr Landesgelder und sind berechtigt, überörtliche Einrichtungen wie Gymnasium, einen Teil des Klinikums oder Volkshochschule dauerhaft vorzuhalten. Natürlich haben wir auch Themen mit Altenburg als Kreisstadt und zum Beispiel Zeulenroda-Triebes als ähnlich große Stadt. Heute sind wir auf Zusammenarbeit als eigenständige Gemeinden über unsere eigenen Grenzen angewiesen, um voranzukommen.

Uwe Rückert

Ja, denn der Verbund sichert beiden Städten den Bestand als Mittelzentrum und erlaubt entsprechende Versorgungseinrichtungen vorzuhalten. Es ist die bestgeeignete interkommunale Kooperation, um wirtschaftliche und kommunale Entwicklung zu stärken. Das gemeinsame Gewerbeamt, die gemeinsame Schiedsstelle, aber auch das gegenwärtig entstehende integrierte Stadtentwicklungskonzept oder die Beteiligung als global nachhaltige Kommune sind gute Beispiele. Weiter vorstellbare Kompetenzbündelung: Digitalisierung, Datenschutz.

Markus Bär (Bürger für Schmölln)

Zusammenarbeit ist immer gut und wichtig, da Synergieeffekte erzeugt werden können. Ich kenne schon einige Stadträte. Nötig ist allerdings, die Eigenheiten der Beteiligten ausreichend zu berücksichtigen und ein wechselseitiges Geben und Nehmen zu erreichen. Konkret kann eine Zusammenarbeit dazu beitragen, die sich ständig erhöhenden Anforderungen an die Verwaltungsarbeit organisatorisch zu bewältigen. Zusammenarbeit allerdings, die der Vorbereitung einer Fusion der beiden Städte dient, lehne ich derzeit strikt ab.

Wie sorgen Sie dafür, dass wieder eine große Drogerie in die Stadt kommt?

Sven Schrade (SPD)

Indem wir in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet haben. Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Nun haben wir es geschafft. Die Drogerie Rossmann wird in der Ronneburger Straße entstehen, direkt neben dem VW Autohaus Kühn. In der letzten Woche wurden die Notarverträge zwischen der Drogeriekette und Herrn Kühn unterschrieben. Vermessungsarbeiten wurden bereits beauftragt. Der Bauantrag ist in Erarbeitung. Baubeginn soll noch dieses Jahr sein. Wir erfüllen somit den Wunsch vieler Schmöllner.

Uwe Rückert

Es soll Pläne für eine Rossmann-Filiale in der Ronneburger Straße geben, welche jedoch nirgendwo transparent gemacht sind. Gelingt dem amtierenden Bürgermeister die versprochene Ansiedlung der Drogerie nicht, dann kann auch ich leider kein diesbezügliches Wahlversprechen geben. Angesichts vieler städteplanerischer und gesetzlicher Auflagen wäre solch ein Versprechen unseriös. Dennoch stehe ich mit einer interessierten Drogerie-Kette in Kontakt und setze mich für deren Ansiedlung ein, ohne dieses aktuell zusagen zu können.

Markus Bär (Bürger für Schmölln)

Da man sich bisher nicht in die Karten schauen ließ und seitens der Bürger für Schmölln unternommene Vorstöße in fadenscheiniger Weise vereitelt worden sind, sind zunächst die individuellen Anforderungen zu prüfen, um konkrete Ansiedlungsvorschläge unterbreiten und Verhandlungen aufnehmen zu können. Ein wichtiger Punkt ist die Schaffung einer Übersicht über dazu geeignete Flächenkapazitäten im Zentrum der Stadt. Zu beklagen ist die Tatsache, dass das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs völlig uneffektiv verschwendet wurde.

Was wollen Sie gegen den massiven Verkehr von Lkw und Gefahrguttransportern in der Stadt tun?

Sven Schrade (SPD)

Vorsicht. Das ist Fluch und Segen zugleich. Die wirtschaftliche Entwicklung hat sich traditionell entlang der Verkehrswege entwickelt. Da gilt es, behutsam auf die Belange der Anwohner hinzuwirken. Da die Stadt hier nicht zuständig ist, ist netzwerken angesagt: mit Hartnäckigkeit bei Polizei und Ministerien unsere Interessen in den Fokus zu rücken, ist der Weg zum Erfolg. Geschwindigkeitsüberschreitungen wie in Altkirchen oder entlang der Bundesstraße 7 melden wir und versuchen unter anderem, Geschwindigkeitssenkungen zu erkämpfen.

Uwe Rückert

Diese Fragestellung ist zu komplex für eine kurze Antwort. Unterschiedliche Straßenkategorien fallen in verschiedene Zuständigkeiten. Das ausgedehnte Schmöllner Stadtgebiet besitzt verschiedene Probleme mit Schwerlastverkehr und Gefahrguttransportern. Im übertragenen Wirkungskreis kann Schmölln als Straßenverkehrsbehörde angemessen regulierende Maßnahmen wie Tempolimits durchsetzen. Stationäre Blitzer oder mögliche Kreisverkehre (unter Beachtung der Baulastträger) ergänzen die Optionen.

Markus Bär (Bürger für Schmölln)

In der Tat ist der Lkw-Verkehr enorm, die pauschale Unterstellung überhöhter Geschwindigkeit trage ich allerdings nicht mit. Die Anzahl der Fahrten wird sich ohne Weiteres nicht erheblich reduzieren lassen, hier tritt das generelle Problem des völlig ausufernden Lkw-Verkehrs zutage, dessen Verminderung grundsätzlicher verkehrspolitischer Maßnahmen durch die Bundesregierung bedarf. Inwieweit Umgehungen im Zuge von Bundesstraße 7 und Landesstraße 1361 realistisch werden könnten, bleibt einer gesonderten Prüfung vorbehalten.

