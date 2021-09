Asphaltarbeiten auf der Bundesstraße 7

Auf der Bundesstraße 7 in Schmölln wird gebaut.

Schmölln. Autofahrer müssen sich in den kommenden Wochen auf mehrere Baustellen einstellen.

Aktuell ist die Bundesstraße 7 in Schmölln zwischen Bachstraße und Kapsgraben bis zum Mercedes-Autohaus auf Grund von Asphaltfräsarbeiten voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab Mittwoch, 6. Oktober, werde dieser Abschnitt wieder freigegeben und im Bereich Auffahrt Pfefferberg bis Zufahrt Stadtmuseum durch eine Ampelregelung ergänzt. Innerhalb dieser Ampelregelung würden Restarbeiten an den Gehwegen und Böschungen erledigt.

Ebenfalls am 6. Oktober werde der Straßenabschnitt Schloßig bis Zufahrt Kapsgraben am VW-Autohaus voll gesperrt. Auf der Strecke zwischen den beiden Autohäusern werde eine Einbahnstraßenregelung aufgebaut. Der Verkehr könne in Richtung Stadt zu- und abfahren.

Zu beachten sei, dass am 20. Oktober eine Vollsperrung zwischen Schloßig und dem Mercedes-Autohaus wegen des Deckeneinbaus eingerichtet werde.

