Buntes Sommerprogramm in Altenburg in Werkstätten und Studio

Altenburg. Von Siebdruck bis Entdeckungsreise – Lindenau-Museum lädt zu umfangreichen Angeboten ein. Startschuss fällt schon am 10. Juli

Mit einem breitgefächerten Sommerferienprogramm stehen dem Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum Altenburg ab Ende Juli abwechslungsreiche Wochen bevor. Bereits am 10. und 15. Juli, jeweils ab 15 Uhr, lädt die Kunstschule zu Offenen Werkstätten ein.

Mit dem Beginn der diesjährigen Sommerferien starten auch im Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum wieder spannende Wochen. In einem farbenfrohen Kursprogramm rund um die Natur können Kinder an verschiedenen, teils mehrtägigen Kursen teilnehmen und ihre Kunstfertigkeit unter Beweis stellen.

Siebdruck steht auch auf dem Programm.. Foto: Lindenau-Museum Altenburg / Schmölln

Neben Siebdruck- und Illustrationskursen stehen beispielsweise auch Entdeckungsreisen durch die Altenburger Gärten an. Dort können sich die jungen Kursteilnehmer von Blüten oder Blattformen inspirieren lassen.

Aus Drahtgeflechten und Papier können dann botanische Schätze für zu Hause gestaltet werden. Beim „Upcycling am Gartenhäuschen“ verbinden sich Kunst und Umweltbewusstsein: Aus weggeworfenen Gegenständen wird in einem dreitägigen Kurs das alte Gewächshaus im Altenburger Kunstgarten in der Gartenanlage „Einheit“ umgestaltet.

Familien sind willkommen in der Kunstgasse

Noch vor den Sommerferien finden im Studio Bildende Kunst in der Kunstgasse zwei Offene Werkstätten statt: Am 10. Juli können Familien mit Kindern ab 5 Jahre gemeinsam mit der Keramikerin Carla Pinkert Windlichter aus Ton kreieren.

Im Zeichensaal kann mit dem Künstler Markus Bläser an der Staffelei gemalt werden. Am 15. Juli werden in einer weiteren Offenen Werkstatt bunte Tiere aus Ton geschaffen. Dabei steht die Keramikerin Doreen Kaiser mit Rat und Tat zur Seite.

Das komplette Sommerferienprogramm des Studios Bildende Kunst ist auf der Website des Lindenau-Museums zu finden. Anmeldung telefonisch unter 03447/8955-43/-48 und per Mail an studio@lindenau-museum.de

Offene Werkstätten des Lindenau-Museums im Juli:

Samstag, 10. Juli, 15-18 Uhr: Offene Familien-Werkstatt für Kinder ab 5 Jahren mit Erwachsenen Windlichter Aus Ton entstehen individuelle Windlichter für zu Hause, mit Keramikerin Carla Pinkert. Wie siehst du denn aus? Porträtmalen an der Staffelei wie ein Alter Meister oder ein junger Farbforscher. Mit Maler/Grafiker Markus Bläser.

Donnerstag, 15. Juli, 15-18 Uhr Offene Familien-Werkstatt für Kinder ab 5 Jahren mit Erwachsenen Bunte Tiere aus Ton Aus Ton werden verschiedene Tiere geformt und mit Engoben bemalt.