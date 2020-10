Der eingestürzte Nordflügel des Museums Burg Posterstein wird wieder aufgebaut. Den Grundsatzbeschluss dafür fällte der Kreistag Altenburger Land am Donnerstag, 30. September 2020, mit großer Mehrheit.

Landrat Uwe Melzer (CDU) ist nun beauftragt, auf Basis einer vom Museumsverein Burg Posterstein vorgelegten Vorplanung einen Zuwendungsantrag an den Freistaat Thüringen zu richten. Ziel ist es, im Jahre 2021 mit der weiterführenden Planung und dem Wiederaufbau beginnen zu können, der in den kommenden vier Jahren realisiert werden soll.

Die Kosten für das Projekt werden aktuell auf 3,8 Millionen Euro geschätzt. Die Finanzierung soll unter anderem mit Fördergeldern des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung (ALF) in Gera bewerkstelligt werden. Die Behörde hatte in der Vergangenheit schon mehrfach öffentlich signalisiert, das Projekt in Posterstein unterstützen zu wollen.

Geplant ist laut Melzer auch ein Leader-Bonus. Zudem hält die Bürgerstiftung Altenburger Land seit mehreren Jahren 250.000 Euro an Spendengeldern vor, die für den Wiederaufbau des Nordflügels verwendet werden können. Darüber hinaus sollen ab sofort weitere Fördermöglichkeiten geprüft werden, um das Vorhaben realisieren zu können.

Am 30. September 2020 fällt der Kreistag Altenburger Land mit großer Mehrheit den Grundsatzbeschluss zum Wiederaufbau des Nordflügels der Burg Posterstein. Foto: Jana Borath

Melzer lobt das Engagement des Museumsvereins Burg Posterstein: „Seit Jahren haben sich seine Mitglieder mit dem Nordflügel beschäftigt und versucht, Möglichkeiten der Refinanzierung zu finden. Jetzt können wir diese Vorarbeit nutzen für den Fördermittelantrag, die Planungen sind weit fortgeschritten.“

Mit dem Wiederaufbau des 1953 teilweise abgerissenen Nordflügels der Burg Posterstein soll Barrierefreiheit geschaffen werden. Auch neue Sanitäranlagen sind vorgesehen. Das überregionale Thema des Hauses, die Salonkultur anknüpfend an den Musenhof Löbichau der Herzogin von Kurland, kann mit dem Nordflügel in einem europäischen Zentrum für Salonkultur – ein „Salon Europa“ in Posterstein – als Informationszentrum und Stätte internationaler Begegnungen etabliert werden.

Weitere Depotflächen, die energetische Ertüchtigung des Gebäudes und die Herstellung einer Verbindung zwischen Burghof und denkmalgeschütztem Park sind ebenfalls Bestandteile des Vorhabens.

Landrat will bis Januar 2021 Fördergeld beantragen

Museumsdirektor Klaus Hofmann freut sich: „Der Kreistag hat klug und richtungsweisend entschieden.“ Gleichwohl brauchten die Postersteiner dafür einen langen Atem. Das erste Konzept von Museum und Museumsverein stammt immerhin von 1990. Ab 2007 wurden die Bemühungen verstärkt, zuletzt wurde der Nordflügel Bestandteil des Burgberg-Projektes „Gemeinsam nicht einsam“, das unter anderem das Herrenhaus und seine heutige Nutzung beschreibt. „Mit dem jetzigen Beschluss sichert der Kreistag das Haus für die nächsten Jahrzehnte“, ist sich Hofmann sicher.

Obgleich der Wiederaufbau unheimlich viel Arbeit mit sich bringt. Geht es nach Hofmann, soll der Nordflügel bei laufendem Museumsbetrieb aufgebaut werden, wobei die Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen sollen. Der Grund ist schnell erklärt: „Wir sind auf die Einnahmen angewiesen“, sagt Hofmann.