Chor-Jubiläumskonzert in Altenburg

Altenburg/Gera. Vor 100 Jahren ist der hiesige Opernchor in Gera gegründet worden.

Vor etwa 100 Jahren etablierte sich in Gera ein fester Opernchor, dessen Jubiläum es nun zu feiern gilt.

Konzert auch in Gera zu erleben

Nachdem das Jubiläumskonzert vergangenes Jahr pandemiebedingt nicht vor Publikum stattfinden konnte, lädt nun der heutige Opernchor des Theaters Altenburg Gera am Sonntag, 18. Juli, um 11 Uhr in das Theaterzelt Altenburg ein.

Nochmals aufgeführt wird das Programm am Samstag, 24. Juli, und am Sonntag, 25. Juli, jeweils um 11 Uhr vor der Bühne am Park Gera.

Die Bühnen der Stadt Gera erlebten vor 100 Jahren „Goldene 20er“ – in Schauspiel, Ballett und Musiktheater.

Waren bislang die Chorpartien von abkömmlichen Mitgliedern des Schauspielensembles sowie von Laien übernommen worden, etablierte man zu Zeiten der Weimarer Republik einen professionellen Opernchor, der die Qualität des Musiktheaters erheblich steigerte.

In rund 130 Vorstellungen pro Saison gaben 38 Sängerinnen und Sänger Marktweibern, Matrosen und Militärs Stimme und Gestalt.

Von Oper bis Musical

Im Jubiläumskonzert wird die traditionelle Institution des Opernchors gewürdigt und mit einem festlichen Programm gefeiert.

Von Oper, Operette, Musical bis hin zu Konzertchören stellen die heute 21 Mitglieder des Opernchors die enorme Bandbreite ihres Könnens unter Beweis und geben Einblick in die Arbeit eines oft unterschätzten Berufs.

Dabei bekommt das Publikum unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai, Carl Orff und Frederick Loewe zu hören. Durch das vielseitige Programm führt Chordirektor Gerald Krammer.

Am Klavier spielt bei den Konzerten Yury Ilinov.

Weitere Informationen und Karten gibt es in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) beziehungsweise 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie im Internet unter www.theater-altenburg-gera.de.

Kein Kartenverkauft über Externe

Einlass und Öffnung der Abendkasse ab 30 Minuten vor Beginn des Konzertes.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.