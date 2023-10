Christliche Schule in Altenburg stellt ihr Profil vor

Altenburg. Bildungsangebot des Altenburger Spalatin-Gymnasiums

Schulleiterin Birgit Kriesche begrüßte am Montag vor einer Woche bis zu 150 Gäste, Eltern und Kinder, die sich über das Bildungsangebot des Altenburger Spalatin-Gymnasiums in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland informieren wollten. Mit Hilfe von Powerpoint-Präsentationen erläuterten Schulleiterin Kriesche und Lehrer in der Mensa das Profil der Schule, den Bildungsweg bis hin zur Berufsvorbereitung.

Bestmögliche Förderung

„Unser Gymnasium ist eine offene Schule, in der wir die Schülerinnen und Schüler bestmöglich individuell fördern wollen, sowohl die Begabten als auch die Geforderten“, sagte der stellvertretende Schulleiter Carsten Morsch mit Blick auf die 35 Lehrkräfte und 382 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12. Er lenkte die Aufmerksamkeit der großen Zuhörerschar auch auf die Berufsvorbereitung in den Klassen 7 bis 12, zu der unter anderem ein Diakoniepraktikum in der 8. Klasse und zwei Berufspraktika in den Klassen 9 und 10 gehören. Der Unterricht orientiert sich an den Thüringer Lehrplänen und Prüfungsordnungen - mit starken christlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musisch-künstlerischen, naturwissenschaftlichen, sprachlichen und sportlichen Profilen. Ein weiterer Schwerpunkt war der Unterricht mit digitalen Lernprogrammen, über den Informatiklehrer Torsten Markert berichtete. Während die Eltern ausführlich über das Schulkonzept informiert wurden, inspizierten die Kinder, vor allem die zukünftigen Fünftklässler, bis zu sechs Klassenräume, in denen sie auszugsweise Einblicke in den Unterricht von den Fremdsprachen bis hin zu den naturwissenschaftlichen Fächern erhielten. Leander Pluntke aus Borna ist Klassensprecher einer 12. Klasse und meint: „An diesem Gymnasium ist man nicht nur eine Nummer, sondern ein Mensch mit Namen, der auch mit seinen Problemen bei den Lehrern Gehör findet“.„Allerdings bekommen wir als Schule in freier Trägerschaft im Vergleich zu staatlichen Schulen nur 80 Prozent der Zuschüsse vom Land Thüringen. Deshalb müssen wir die fehlenden 20 Prozent durch die Einnahme von Schulgeld ausgleichen“, gab Schulleiterin Birgit Kriesche zu bedenken.

Anmeldegespräche sind für die Zeit vom 26. Februar bis zum 2. März 2024 geplant. Ein Begrüßungsnachmittag für die künftigen Schüler der 5. Klasse findet am 31. Mai 2024 statt.