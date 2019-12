Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Como Vento Altenburg auf der großen Leinwand

Kinder und Jugendliche mit großen brasilianischen Trommeln eroberten vor wenigen Tagen den Platz vor dem Filmtheater Capitol in Altenburg. Für circa 15 Minuten fegte ein Wind aus Musik durch die Stadt. Gekommen waren all diese jungen Musiker, um etwas zu präsentieren, das mehr ist, als man in einer Viertelstunde Tanz und Sambatrommeln erzählen kann. Dieser Aufgabe hat sich „CrumanFilms“ mit dem Film „Zehn Jahre Como Vento“ gewidmet und das Projekt fast zwei Jahre begleitet.

Über 120 Gäste warteten gespannt im Kino 1, als Janek Rochner-Günther, Leiter und Initiator von Como Vento, die Bühne betrat. Er begrüßte Freunde aus Coburg, der Sambastadt Deutschlands, aus Weimar, Sponsoren, Wegbegleiter, weitere Gäste und natürlich die, um die es an diesem Abend gehen sollte: Altenburger Kinder und Jugendliche, die sich mit viel Energie, harten Proben und mittlerweile über 550 Auftritten einen Platz in der internationalen Sambaszene erspielt haben.

Bevor das Licht erlosch, um kurz darauf auf der Leinwand zum Leben zu erwachen, wurde Wolfgang Schräder auf die Bühne gebeten. Er hat mit seiner Kamera die Sambagruppe seit 2018 durch den Proben- und Auftrittsalltag begleitet. Für den 62-minütigen Film sichtete er tausende Schnipsel Archivmaterial, führte Interviews und arbeitete geduldig mit den jungen Sambistas zusammen.

Schräder, ehemaliger Sozialarbeiter mit 20-jähriger Berufserfahrung in der Brennpunktarbeit mit Kindern und Jugendlichen, hat einen Film geschaffen, der den holprigen Weg einer kleinen Trommelgruppe hinaus in die internationale Welt des Samba beschreibt, Hintergründe beleuchtet und Zuschauer, Sozialarbeiter sowie die Jugendlichen zu Wort kommen lässt.