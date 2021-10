Corona-Fälle im Altenburger Land derzeit vor allem an Schulen

Altenburg. Acht Menschen aus dem Landkreis müssen derzeit wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt werden.

Auch am Dienstag hat die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen im Altenburger Land im zweistelligen Bereich gelegen. Das Virus wurde bei 24 Personen nachgewiesen, teilt das Landratsamt mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 122,2. Acht Personen müssten derzeit wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt werden.

Neue Infektionen wurden bei sechs Schülern des Spalatingymnasiums Altenburg, bei einem Schüler der Wieratalschule Langenleuba-Niederhain, bei einem Schüler des Friedrich-Gymnasiums Altenburg und bei zwei Schülern der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales in Altenburg bekannt. Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für den entsprechenden Personenkreis an.

Ein großer Teil der aktuellen Neuinfektionen steht nach Aussage des Gesundheitsamtes in direktem Zusammenhang mit den Corona-Fällen in den Schulen. Folgeinfektionen würden sich dann zumeist im direkten Umfeld der Betroffenen ergeben und entdeckt, wenn sich in Quarantäne befindliche Kontaktpersonen nach fünf oder sieben Tagen freitesten lassen möchten.