Corona-Impfungen im Altenburger Land starten im Januar

Altenburg Terminvergabe ab 30. Dezember via Internetseite. Impfstelle in Schmölln soll ab 13. Januar arbeiten

Von Jana Borath

Altenburg. Die Terminvergabe für Anspruchsberechtigte der höchsten Priorität im Altenburger Land beginnt am 30. Dezember 2020. Das teilt das Landratsamt Altenburger Land auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Die Terminvergabe läuft via Internetseite unter www.impfen-thueringen.de, diese Adresse wird laut Kreisbehörde am 30. Dezember freigeschaltet.

Zuerst Anspruch auf die Corona- Schutzimpfung haben alle Menschen ab 80 Jahre, Menschen, die in stationären Einrichtungen arbeiten sowie Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten. Zuerst geimpft werden zudem jene, die in medizinischen Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind; insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, in der Onkologie sowie der Transplantationsmedizin, in den Impfzentren sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden.

Laut Behördensprecherin Jana Fuchs folgt mit der telefonischen Terminvergabe für diesen Personenkreis ab Montag, 4. Januar 2021 der zweite Schritt. Kontakt dann: (03643) 4950490.

„Ab 13. Januar sollen dann die ersten vierzehn Thüringer Impfstellen zunächst Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 20 Uhr in Betrieb gehen“, so Fuchs weiter. Für das Altenburger Land werde dies in Schmölln sein.

Nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen wird im Altenburger Land im zu Ende gehenden Jahr nicht mehr geimpft werden. „Das passiert ab dem 4. Januar“, betont KV-Sprecher Veit Malolepsy auf Nachfrage dieser Zeitung. Entgegen anders lautender Informationen am Montag dieser Woche wurden im Altenburger Pflegeheim „Albert Schweitzer“ keine Corona-Impfungen vorgenommen, ergänzt Jana Fuchs.

Sie sagt, dass gegenwärtig noch nicht feststünde, in welchen Einrichtungen mit den Impfungen begonnen werde. Klar sei indes, dass auch im Altenburger Land ein mobiles Impfteam unterwegs sein werde.