„Coronaspaziergänge“ in Schmölln und Altenburg

Schmölln/Altenburg. In sechs Städten in Ostthüringen haben sich am Montagabend Protestler versammelt

Im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera wurden am Montagabend in insgesamt sechs Städten Versammlungen abgehalten, davon war die in Gera angemeldet und genehmigt, die anderen fünf stellten sich als sogenannte Coronaspaziergänge dar.

In Altenburg versammelten sich in der Zeit zwischen 17.50 und 19.25 Uhr circa 750 Menschen, welche einen Spaziergang durch die Innenstadt abhielten und im Anschluss den Marktbereich verließen.

Versammlung in Schmölln nicht angemeldet

Zu einer nicht angemeldeten Versammlung trafen sich zwischen 19.15 und 19.35 Uhr circa 50 Personen auf dem Schmöllner Markt. Mit Kerzen in der Hand, liefen diese einmal um den Markt und verließen im Anschluss den Ort, informiert die Polizei.

Ebenfalls fand ein nicht angemeldeter Spaziergang von circa 60 Personen im Innenstadtbereich von Weida statt.

Sowohl in Altenburg, Schmölln und Weida konnten keine Versammlungsleiter bekannt gemacht werden. Anders in Greiz, hier wurden zwei Personen identifiziert, welche als mögliche Versammlungsleiter für den abgehaltenen Spaziergang von insgesamt circa 200 Personen am Montagabend fungierten.

Auch in Zeulenroda versammelten sich am Abend insgesamt 200 Personen, um ihren Unmut zu den aktuellen Coronamaßnahmen kund zu tun. Im Verlauf des Spazierganges konnten zwei Personen als Versammlungsleiter bekannt gemacht werden, welche nun womöglich ein Bußgeld von bis zu 1500 Euro erwartet. In Zeulenroda stellten Polizeibeamte von insgesamt acht Personen die Identitäten fest und diese wurden des Platzes verwiesen. Auch in Greiz gab es drei Identitätsfeststellungen. Insgesamt kam es in Greiz und Zeulenroda zu fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, zwei wegen Beleidigung, drei Sicherstellungen und elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.