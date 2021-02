Countdown für Stadtmensch-Festival in Altenburg

Ab sofort 100 Aktionen, die nahtlos in das viertägige Event vom 3. bis 6. Juni 2021 in Altenburg münden.

Mit dem Auftakt von „100 Tage, 100 Aktionen“ startete jetzt die Stadtmensch Initiative in Altenburg den Countdown bis zum Stadtmensch-Festival. Direkt zu Beginn am Donnerstag, 3. Juni, setzt die zweite Auflage des Festivals ein Ausrufezeichen mit dem neu hinzugekommenen Akademietag. Experten der Stadt- und Regionalentwicklung aus ganz Deutschland werden in Altenburg über aktuelle und drängende Fragen der Stadtentwicklung sprechen und in den Dialog mit allen Gästen der Akademie treten.