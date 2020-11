Da schwebt der dicke Wicht

Schmölln. Das ist vielleicht ein dicker Wicht! Nicht unbedingt seine Höhe ist beträchtlich, sondern eher der Umfang. Dabei war es auch dieses Jahr eine logistische Meisterleistung den Weihnachtsbaum zu transportieren und aufzustellen.

Äste und Baum dürfen nicht brechen

Wie der Leiter des Schmöllner Bauhofes, Falko Paul, informiert, käme der diesjährige Tannenbaum ganz aus der Nähe aus dem Schmöllner Ortsteil Illsitz. Die Familie Bahr habe den Baum zur Verfügung gestellt, damit dieser in den kommenden Wochen den Schmöllnern die Vorweihnachtszeit mit seinen Lichtern versüßen kann. Auch die Ausmaße des Baumes seien enorm, so der Bauhofleiter: „ Ich denke, dass wir bei der Höhe bei circa zehn Metern sind.“ Dabei sei es nicht nur eine Herausforderung den Baum gerade und passend auf dem Marktplatz aufzustellen, sondern auch durch die verkehrstechnischen Hindernisse, wie zum Beispiel enge Gasse oder scharfe Kurven, zu bekommen: „Wichtig ist es, eine geeignete Wegstrecke für den Baum zu finden.“ Auf dem Weg sollten möglichst keine Äste abbrechen oder der Weihnachtsbaum Risse bekommen, erklärt Falko Paul: „Da haben wir in den letzten Jahren Glück gehabt.“ Der Weihnachtsbaum werde nun bis zum 6. Januar die Schmöllner erfreuen. Auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist, müssen die Schmöllner wohl dieses Jahr auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten.

Weihnachtsmann-Kalender hält auch dieses Jahr Überraschungen bereit

Ein kleiner Trost ist es, dass trotzdem der Weihnachtsmann-Kalender auch in diesem Jahr aufgestellt wird, wie Maja Itner, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, informiert. Zusammen mit dem Weihnachtsmann können dann wieder die Türchen des Weihnachtsmann-Kalenders geöffnet werden. Vorbestellungen werden unter Telefon 034491/76121 oder oeffentlichkeitsarbeit@schmoelln.de entgegengenommen.