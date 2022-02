Peggy Laaß, Leiterin des Abenddienstes des Theaters, übergab die Spenden der Konzertbesucher an Torsten Markgraf vom Verein der Orchesterfreunde.

Damit die Musik nicht verstummt - am Theater Altenburg Gera werden Spenden gesammelt

Altenburg/Gera. Konzertbesucher, Musiker und Vereinsmitglieder spenden für Künstler in Not.

Die Spendenkampagne „#Musikernothilfe“ der Deutschen Orchester-Stiftung zugunsten in Notlage geratener freischaffender Musikerinnen und Musiker bekommt Unterstützung: Während des 6. Philharmonischen Konzerts in Gera und Altenburg spendeten Besucher über 1500 Euro für das Stipendiumsprogramm der Deutschen Orchester-Stiftung.

Existenzbedrohende Einnahmeverluste sind zu beklagen

Die Aktion wurde durch Zusammenarbeit des Theaters Altenburg Gera, des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera und dem Verein der Orchesterfreunde durchgeführt.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Für die vielen freiberuflichen Musikerinnen und Musiker in den Orchestern und Ensembles gehen die coronabedingten Absagen ihrer Konzerte und Projekte mit existenzbedrohenden Einnahmeverlusten einher. Weil in dieser Situation Solidarität mehr denn je gefragt ist, hatten bereits dieses und vergangenes Jahr Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera rund 3600 Euro und Mitglieder des Vereins der Orchesterfreunde Gera 1300 Euro gesammelt“, so Torsten Margraf vom Vorstand des Vereins.

Hintergrund der Spendenkampagne ist folgender: Am 16. März des Jahres 2020 wurde die Spendenkampagne „#Musikernothilfe“ gestartet.

Während der Pandemie über 5,5 Millionen Euro gespendet

Über 5000 Künstler konnte die Deutsche Orchester-Stiftung laut eigenen Angaben seither bereits unterstützen. Von März 2020 bis zum September 2021 seien über 5,5 Millionen Euro gespendet, die im Jahr 2020 als Nothilfen und ab 2021 als steuerfreie Stipendien ausgezahlt worden seien.

Die Deutsche Orchester-Stiftung setzt die Spendenkampagne „#Musikernothilfe“ fort, um das Förderprogramm weiter zu entwickeln mit dem Fokus auf den Karrierestart junger freischaffenden Musikerinnen und Musiker sowie freier Ensembles, heißt es von der Stiftung.

Schon vor der Pandemie sei die Lage vieler freischaffender Musikerinnen und Musiker schwierig gewesen. Mit der Pandemie wurde das wahre Ausmaß sozialer Betroffenheit auch für eine breite Öffentlichkeit deutlich.

Das neue Förderprogramm „#Musikerzukunft“ soll dort unterstützen, wo es in der Regel keine öffentliche Förderung gibt. Damit die gesamte Musikszene lebendig bleibt und auch zukünftig junge professionelle Musikerinnen und Musiker mit ihrer Kreativität das Musikleben und unsere Gesellschaft bereichern, wird weiter Unterstützung gebraucht.