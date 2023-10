Damit Einbrecher es schwer haben

Schmölln/Greiz. Am Sonntag, 29. Oktober, ist der Tag des Einbruchschutzes

Am Sonntag, dem 29. Oktober, wird die Zeit umgestellt. Der Tag der Zeitumstellung ist aber auch seit 2012 der „Tag des Einbruchschutzes“. Zusammen mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen startete die Polizei damals die bundesweite Öffentlichkeitskampagne „K-Einbruch“. Ziel ist es, die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren, um so einen Rückgang der Einbruchskriminalität zu bewirken.

Als Privatpersonen leben wir in einer relativ sicheren Region

Grund genug, sich bei der Polizeilichen Beratungsstelle in Gera einmal zu erkundigen, wie es um die Sicherheit bei uns in der Region bestellt ist, was Einbrüche angeht.

Zur aktuellen Statistik kann man dort keine Auskünfte geben. 2022 aber wurden laut Polizeilicher Kriminalstatistik im gesamten Altenburger Land 22 Einbrüche registriert, von denen 14 bereits im Versuch endeten. Das selbe gilt für das Jahr 2021.

Für die Stadt Schmölln konkret registriert die Polizeiliche Kriminalstatistik sowohl für 2022 wie auch für 2021 keinen einzigen Einbruch.

Und im gesamten Landkreis Greiz wurden 2022 sieben Einbrüche registriert, von denen fünf im Versuch endeten. 2021 waren es noch 22 Einbrüche, von denen fünf im Versuch endeten.

Diese Zahlen betreffen allerdings nur die Einbrüche in private Wohnungen und Häuser, nicht Geschäfte, Firmen oder öffentliche Einrichtungen. Und auch wenn die genannten Zahlen relativ gering erscheinen mögen: Jeder Einbruch ist einer zu viel, weil vor allem die Betroffenen – neben dem finanziellen Schaden – vor allem unter Verunsicherung und oft leider auch psychischen Belastungen leiden.

Ob nun mehr in Häuser oder Wohnungen eingebrochen wird, ist pauschal nicht zu sagen, weil die Statistik hier keine Unterscheidung trifft.

Erfahrungsgemäß legen die Täter besonderes Augenmerk auf Bargeld, Schmuck, „werthaltige Unterhaltungselektronik“, also zum Beispiel Handys oder Tablets oder andere wertvolle Gegenstände, die sich leicht vom Tatort transportieren lassen wie zum Beispiel Gold oder Münzen. Über konkrete Summen wird jedoch keine Statistik geführt.

Auf die Frage, wie oft die Täter geschnappt werden können, fällt die Antwort etwas allgemein aus, da die Aufklärungsquoten sich von Jahr zu Jahr und von Schutzbereich zu Schutzbereich derart signifikant unterscheiden, dass hier keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden können. Auch dazu, wer die Täter sind, liegt keine Statistik vor.

Bleibt die Frage, wie man sich schützen kann. Die Antworten fallen gemischt aus. Es gibt die allgemeinen Tipps, die zwar jeder kennt aber viel zu wenig umsetzt:

Selbst acht geben.

Fenster und Türen zur Nachtzeit und wenn man das Haus verlässt abschließen und keine Fenster gekippt lassen, – das ist genau so als stünde es weit offen.

Auf verdächtige unbekannte Personen und Fahrzeuge im Wohnumfeld achten. Keine Hinweise auf eine längere Abwesenheit etwa während des Urlaubs oder eine Dienstreise geben. Der Briefkasten sollte regelmäßig geleert werden und – immer wichtiger – man sollte mit Meldungen und Postings in Sozialen Medien vorsichtig sein.

Technische Möglichkeiten zur Sicherung nutzen

Andererseits gibt es technische Möglichkeiten sein Haus oder seine Wohnung sicherer zu machen. Diese sollten bei einem Neubau berücksichtigt und eingebaut werden.

Es gibt aber auch die Möglichkeit von Nachrüstungen, in erster Linie die bessere Sicherung von Fenstern, Terrassentüren, Hauseingangs- und Hausnebentüren. Wichtig ist der mechanische Schutz der Örtlichkeiten, um die Täter nicht eindringen zu lassen. Videoüberwachungen und Alarmanlagen können zusätzlich genutzt werden.

Sinnvoll sind solche Maßnahmen – auch wenn sie Geld kosten – weil sie die Sicherheit von Häusern und Wohnungen verbessern und den Einbrechern das Eindringen erschweren beziehungsweise unmöglich machen. Wenn es zu aufwendig wird und vor allem zu lange dauert, ins Haus oder in die Wohnung zu kommen, dann brechen die Täter oft ab, wie die Einbruchsversuche, die missglückt sind, beweisen.

Die Polizeiliche Beratungsstelle in Gera hilft bei Fragen

Besondere Aktionen sind zum Tag des Einbruchschutzes bei uns in der Region nicht geplant. Wer aber Fragen zum Einbruchschutz hat oder sich beraten lassen möchte, kann sich an die Polizeiliche Beratungsstelle in Gera wenden.

Kontakt:Landespolizeiinspektion Gera,Polizeiliche Beratungsstelle, Theaterstraße 3, 07545 GeraTelefon: 03 65 / 8 29 15 22E-Mail: beratungsstelle.gera@polizei.thueringen.deInternet: www.polizei.thueringen.de