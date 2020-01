„Damit ist unser Modellversuch gestorben“: Aus für Grundschulverbund Schmöllner Region

Sieben Schulen, ein Modell – aus dem Inklusiven Grundschulverbund Schmöllner Land wird nichts. Dass Erfurt den Antrag aus dem Altenburger Land abgelehnt hat, wurde in dieser Woche hinter verschlossenen Türen im Landratsamt bekannt gegeben. Geladen waren unter anderem die Bürgermeister der Schulstandorte sowie die Schulleitungen aus Thonhausen, Gößnitz, Ponitz, Altkirchen und Großstechau. Inzwischen sind auch die Chefs der Kreistagsfraktionen informiert.

Spätestens am Montag, 3. Februar, wird die Katze dann komplett aus dem Sack gelassen. Dann nämlich will der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) seine Gemeinderatsmitglieder über den Stand der Dinge informieren. Die Erfurter würden das Konzept für diesen Schulversuch in der Schmöllner Region zwar sehr schön finden – genehmigen es aber nicht, sagt er.

Erst im Sommer, auf seiner Wahlkampftour durchs Altenburger Land, hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) Landrat Melzer persönlich ermuntert, das Konzept in Erfurt einzureichen. In dieser Woche nun die schriftliche Absage: „Damit ist unser Modellversuch gestorben“, bestätigt er auf Anfrage dieser Zeitung.

Dabei habe der Landkreis extra Geld in die Hand genommen, um die Sekretariate im künftigen Grundschulverbund personell zu stärken. Dies war eine jener Bedingungen, die das Konzept vorsah. Eine weitere war, dass alle Lehrerstellen in der Schmöllner Region besetzt werden. „Unsere Soll-Stellen sind noch nicht mal alle besetzt, aber wir bekommen auch keine neuen Lehrer, so groß ist der Mangel“, erklärt Melzer. Diesen Realitäten müsse man sich nun stellen im Altenburger Land.

Schlecht angekommen in Erfurt ist laut Melzer zudem die Uneinigkeit vor Ort. Nicht alle Schulkonferenzen der betroffenen Grundschulen Altkirchen, Thonhausen, Ponitz, Großstechau, Schmölln und Gößnitz hatten sich für den Schulversuch ausgesprochen. Die Landesregierung habe das so gewertet, dass das Modell vor Ort nicht wirklich gewollt sei.

Schulnetzplanung muss überarbeitet werden – Endzeitstimmung in Ponitz

„Jetzt müssen wir uns den Realitäten stellen“, so Melzer weiter, der in den nächsten Wochen bis Ende März sehr viel Arbeit auf das Landratsamt und den Kreistag zukommen sieht. Denn bis dahin muss die neue Schulnetzplanung stehen, die jetzt nochmals überarbeitet werden muss. „Wir suchen Lösungen, eine Idee für das Obere Sprottental gibt es bereits“, sagte er.

In Ponitz macht sich unterdessen Endzeitstimmung breit. Bürgermeister Marcel Greunke ist so enttäuscht über diese Entwicklung, dass er seinen Ärger kaum in Worte fassen kann. „Das ist das Ende für unsere Grundschule“, sagt er. Und den Beweis für seine Vermutung liefert das Schulamt Ostthüringen ab kommenden Montag: Die dritte und vierte Klasse der Landschule wird für die nächsten Monate ins Schulzentrum Gößnitz ausgelagert. Eine der beiden ohnehin schon abgeordneten Lehrerinnen fällt länger aus, was sich langfristig angekündigte. Der im vergangenen Jahr noch versprochene personelle Ersatz für diese Stelle ist ausgeblieben.