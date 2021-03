Damit öffentliche Aufträge im Altenburger Land bleiben

Die Vergabestelle des Landratsamtes Altenburger Land hat im vergangenen Jahr mehr als 100 Aufträge öffentlich ausgeschrieben. Viele der Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge gingen an Firmen aus der Region.

„Wenn Sie Interesse haben, sich an einer öffentlichen Ausschreibung oder an einem offenen Verfahren zu beteiligen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren“, wendet sich Sandra Schneidewind von der Vergabestelle an die Unternehmer und erläutert: Am einfachsten ist es, regelmäßig die Homepage des Landkreises www.altenburgerland.de (Aktuelles – Ausschreibungen/ Auftragsvergaben) zu besuchen. Klickt man auf eine Bekanntmachung, wird man auf die Vergabeplattform www.evergabe-online.de weitergeleitet, auf der die Unterlagen kostenlos zum Download bereitstehen.

Wenn man bei jeder Ausschreibung mit dem eigenen Benutzernamen und Passwort die Teilnahme aktiviert, wird man über relevante Änderungen oder Anfragen anderer Teilnehmer per E-Mail informiert. Auch für eine Beteiligung an beschränkten Ausschreibungen ist eine Registrierung auf der Vergabeplattform Voraussetzung.

Angebote elektronisch einreichen

Die Angebote sind zunehmend in elektronischer Form einzureichen. In der Regel genügt dafür die Textform, das heißt, es ist keine elektronische Signatur erforderlich. Das Angebotsschreiben muss vollständig ausgefüllt und zusammen mit allen geforderten Angebotsunterlagen auf die Vergabeplattform hochgeladen werden. Hier bleibt das Angebot bis zum Ablauf der Angebotsfrist verschlüsselt und kann erst danach von der Vergabestelle im Vier-Augen-Prinzip geöffnet werden. Solange bei Bau-Ausschreibungen schriftliche Angebote zugelassen sind, können Sie am Eröffnungstermin wie bisher teilnehmen.

Von Seiten der Vergabestelle wird darauf hingewiesen, dass Firmenchefs sich insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Teilnahme- beziehungsweise Bewerbungsbedingungen sorgfältig durchlesen sollen und Fragen unbedingt vor Angebotsabgabe abgeklärt werden sollen. Die vorgegebenen Kommunikationswege sind einzuhalten.