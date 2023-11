Darum lockt der Kunst- und Kräuterhof so viele nach Posterstein

Posterstein. Der Kunst- und Kräuterhof im Altenburger Land platzt am Wochenende aus allen Nähten. In Posterstein ist jetzt die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

Unikate und Handgemachtes, das es nur im Altenburger Land gibt.

Liebevoll herausgeputzt: Haus und Hof im Herzen von Posterstein.

Gute Nachrichten für Schmöllner Scherenschneider.

„Volles Haus! Ich freu mich wirklich.“ Zufrieden blickt Bettina Martin vom Kunst- und Kräuterhof Posterstein auf das zurückliegende Wochenende.

Ihre Einladung zum vorweihnachtlichen Geschenkebummel im Hofatelier war sehr gut angekommen. „Was mich tatsächlich überrascht hat“, sagt sie. Denn die Einladungen dafür waren recht kurzfristig in die Öffentlichkeit gelangt. Zu Wochenbeginn konnte die Wahl-Postersteinerin kaum reden, so erkältet war sie. Und auch, ob sich die wochenlange Vorbereitung überhaupt lohnen würde, den Kunst- und Kräuterhof schick zu machen für den Auftakt ins Vorweihnachtsgeschäft, stand bis letzten Wochenende im November nicht wirklich fest. Schließlich sitze den Leuten das Geld nicht mehr so locker in der Tasche.

Die Mühe der Vorbereitung hat sich gelohnt

Doch die Mühe hatte sich für Bettina Martin und ihre Familie, die dafür fleißig mit anpackte, gelohnt.

Die Gäste kamen vor allem am Samstag und trotz widrigen Wetters ins Dorf und das von überall her: Zwickau, Gera, Greiz bis nach Leipzig. Am Sonntagnachmittag waren es dann vor allem Einheimische und Einwohner aus den Nachdörfern, deren Sonntagsspaziergänge bis in den Kunst- und Kräuterhof führten.

Dort gab es allerhand zu entdecken. Keramik aus der Töpferwerkstatt, Gefilztes, duftende Seife, Schmuck, Gestricktes, Kunstfertiges aus und auf Papier und vieles andere mehr, das man so nirgendwo anders findet. Denn alles, was an diesem Wochenende in dem Vierseithof im Herzen Postersteins angeboten wurde, war handgemacht.

So wie die Glückssocken, die Elke Sieg aus dem Schmöllner Ortsteil Bohra offerierte. Dabei ist die gestrickte Fußbekleidung in lustig bunten Farben gar nicht mal das, worauf Elke Sieg ihr Hauptaugenmerk richtet. „Ich kann halt nur nicht still sitzen und muss immer etwas tun“, sagt sie. Beispielsweise Glückssocken stricken, um sie beim Postersteiner Geschenkebummel auf einer Wäscheleine zwischen all den anderen Gabenvorschlägen aufzureihen.

Das Herz von Elke Sieg schlägt indes für Papier - genauer für all das Kreative, was man damit machen kann. Druckgrafik, Experimentelles, Scherenschnitt, Geschöpftes in allen erdenklichen Größen, Farben und Formen begeistert die Bohraerin. Und das schon seit 1999.

Wissen und Erfahrungen an der Volkshochschule weitergeben

Ihre Fertigkeiten hat Elke Sieg inzwischen so vervollkommnet, dass sie an der Volkshochschule in Schmölln ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergibt. „Das macht mir wirklich Spaß“, sagt sie. So ist es auch gelungen, den Schmöllner Freundeskreis Scherenschnitt, dessen regelmäßige Arbeit einschlafen drohte, wieder mit Leben zu erfüllen und neue Mitglieder zu gewinnen.