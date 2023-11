Darum lohnt sich ein in die Sterne

So schön: Der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel.

Über das Gefühl von Weite und Nähe.

Die Tage sind kurz und die Nächte lang. Wenn keine Wolken am Himmel sind, ideale Bedingungen, um öfter mal in die Sterne zu schauen.

Den großen Wagen kennen Sie bestimmt, der ist am Abend im Norden zu sehen, nahe am Horizont, direkt unter dem Polarstern. Die meisten Sterne in diesem Sternbild sind etwa 80 Lichtjahre von uns entfernt. Zum Vergleich: 80 Jahre braucht das Licht dieser Sterne bis zu uns – das Licht unserer Sonne braucht gerade mal acht Minuten. Beim Blick in den Himmel bekommt man ein Gefühl für die Weite des Universums.

Für meine Kinder singe ich jeden Abend: Weißt du wieviel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet, an der ganzen großen Zahl. Das Lied singt von der unfassbaren Weite, die Gott geschaffen hat. Am Ende geht der Blick von der Ferne in die Nähe, von den Sternen auf die Erde: Kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.

Der den großen Wagen an den Himmel gesetzt hat, der den Jupiter und den Andromedanebel geschaffen hat, interessiert sich für mich und meine kleine Welt. Für meine Freude und meine Sorgen, für meine Probleme und für meine Hoffnung. Gott stellt sich neben mich, sieht meinen Weg und schaut mit mir gemeinsam in die Sterne. Übrigens, wenn Sie Lust haben, den Himmel zu erkunden, gibt’s gute aktuelle Sternkarten zum kostenlosen Download unter: sternfreunde.de Viel Freude beim Beobachten und Entdecken.