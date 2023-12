Adventszeit Darum stellt dieser Weihnachtsmarkt im Altenburger Land viele andere in den Schatten

Ponitz. Wie ein Dorf im Altenburger Land vorweihnachtlichen Besucheransturm stemmt und Weihnachtsstimmung dabei nicht zu kurz kommt.

Gewaltige Entwicklung seit den Anfängen vor mehr als drei Jahrzehnten.

Viel Bewegung im Dorfkern und gutes Miteinander.

Und das sind die besonderen Besuchermagneten auf dem Weihnachtsmarkt in Ponitz.

Bereits im Radio hatten sie am Sonnabendvormittag geraten, man solle lieber mit der S-Bahn als mit dem Auto nach Ponitz auf den Weihnachtsmarkt fahren. Nicht so sehr wegen der Umleitung, die die Anfahrt erschwert, sondern wegen der Parkplätze. Dabei verfügt die Gemeinde durchaus über eine große Kapazität. Aber dieser zweitägige Weihnachtsmarkt erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, auch im 32. Jahr seines Bestehens.

Denkt man an die Anfänge zurück, sieht man eine gewaltige Entwicklung. Draußen vor dem Schloss ist die Gemeinde der Organisator. Im Schloss selbst hält der Förderverein Renaissanceschloss Ponitz das Heft des Handelns in der Hand und organisiert als Verein von der Verpflegung bis zu den Ständen von Gewerbetreibenden alles selbst.

Die Menschen kommen aus nah und fern

Menschen kamen aus nah und fern, wie an den Autokennzeichen zu erkennen war. Und auch am Abend musste man einen Parkplatz suchen, obwohl schon einige den Heimweg antraten. Die volle Schönheit des Ponitzer Weihnachtsmarktes aber entfaltet sich ab der Abenddämmerung. Bei Lichterschein mit dem Schloss, dem großen Tannenbaum und der nahe gelegenen ebenfalls angestrahlten Kirche, ist es schon ein beeindruckendes Bild.

Hütten über Hütten, eine kleine Bühne, auf der gerade Bläsermusik erklang und ein weihnachtsmarkttypischer Duft zog über den stattlichen mit Besuchern vollen Platz, der genügend Raum für all die vielen Händler bot und manchen Weihnachtsmarkt größerer Städte in den Schatten stellt.

Auch die Händler waren aus ganz verschiedenen Regionen angereist, um ihre Waren feilzubieten. Sie wissen, Ponitz lohnt sich bei den Menschenmassen. Da wird gekauft. Bei Glühwein und Rostern standen die Menschen zusammen und plauderten. Zwischen draußen und drinnen war viel Bewegung, und wer es nicht weiß, der ahnt nicht, dass es verschiedene Organisatoren gibt. Das liegt sicher auch am guten Miteinander von Bürgermeister und Gemeinderat mit den ortsansässigen Vereinen.

Im Schloss selbst war es besonders anheimelnd. All die kulinarischen Köstlichkeiten hatten die Vereinsmitglieder zubereitet. „Die Sülze schmeckt wunderbar, die müssen sie probieren“, sagt Simone Kügler aus Grünberg. Für sie ist der Ponitzer Weihnachtsmarkt ein Muss wegen der kulinarischen Köstlichkeiten. Vereinsvorsitzender Roland Mehlig stand in der hintersten Kellerecke und packte jene Sülze auf die Teller, die die Vereinsfrauen neben leckeren Fettbemmen vorbereitet hatten. Er war zufrieden mit der Besucherschar am ersten Weihnachtsmarkttag.

Vor allem die kunsthandwerklichen Stände locken die Gäste

Vor allem die kunsthandwerklichen Stände lassen Besucher in großer Zahl anreisen. Da ist noch schnell ein originelles Weihnachtsgeschenk von einem der Stände mitgenommen, oftmals Dinge, die man im Laden gar nicht sieht. Von Scherenschnitten, über Lampen mit kecken Filzhüten als Lampenschirm, Holzschnitzereien, Schmuck, selbstgemalten Weihnachtskarten, Töpferwaren und handgefertigten Mützen war das Angebot riesig.

Auch noch am Abend waren die Besucher ausgesprochen kauffreudig. Man kann gar nicht alles aufzählen, was man hätte mitnehmen können.

Ein großer Engel aus Leipzig verzauberte die Besucher

Ein großer Engel spazierte über das Gelände. Eine junge Frau aus Leipzig trug das tolle Kostüm, um die Ponitzer und ihre Gäste zu erfreuen. Sie war ebenfalls angetan vom Ambiente und der regen Betriebsamkeit. Auch eine Feuershow am Abend mit Musik aus Fluch der Karibik war dicht umringt und wirkte natürlich in der Dunkelheit besonders gut. Für alle Besucher bestimmt ein gelungener Tag.