Volkstrauertag in Schmölln auf dem Neuen Friedhof am 17. November 2019. Pfarrer Dietmar Wiegand spricht ein Gebet von Justus Delbrück.

Das Altenburger Land hält am Volkstrauertag inne

Anlässlich des Volkstrauertages wurde am 17. November in Schmölln auf dem Neuen Friedhof an die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung gedacht. Pfarrer Dietmar Wiegand sprach unter anderem ein Gebet von Justus Delbrück, der am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt war und 1945 in einem sowjetischen Gefangenenlager starb. Bürgermeister Sven Schrade (SPD) appellierte, aus der Geschichte zu lernen und sich heute gegen Hass, Rassismus und Hetze stark zu machen. Der Bläserchor Schmölln/Großstöbnitz spielte, Michelle Lindner vom Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium trug Gedichte vor. Am Gedenken in Schmölln beteiligten sich außerdem Mitglieder des Stadtrates sowie Vertreter von Verbänden und Vereinen.

Wie in Schmölln hielt am 17. November der gesamte Landkreis Altenburger Land inne und erinnerte in Gedenkveranstaltungen im Rahmen des Volkstrauertags an die Opfer von Krieg, Terror und Vertreibung. So in Altenburg, Meuselwitz und Winterdorf.