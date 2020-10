Es ist eine Exkursion der besonderen Art, die erst einmal viele Fragen aufkommen lässt: Wie sieht es zwei Meter unter der Erde aus? Was kreucht und fleucht dort? Was ist aus dem Boden bei der immensen Trockenheit der Jahre geworden? Da gibt es nur eine Antwort: ab in den Graben.

Es sind vor allem Landwirte, die am 6. Oktober nach Großstechau gekommen sind, um Näheres zur Bodenbeschaffenheit und den Anbau so genannter Zwischenfrüchte zu erfahren. „Ein Bodenaushub von zwei Metern wird nicht alltäglich gemacht“, informiert Matthias Schnelle, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Nöbdenitz. Diese hat ihren Boden für den Exkurs zur Verfügung gestellt.

Die Bauern können wertvolle Erkenntnisse für ihre tägliche Arbeit mitnehmen. So etwa von Hans Unterfrauner, der mit seinem seit 2007 bestehenden Technischen Büro in Wien ein Fachmann in Fragen der Bodenökologie ist. Seit 2007 ist Hans Unterfrauner zudem Lektor an der Universität Wien für den Bereich Bodenökologie und -geografie.

Mechanische und chemische Prozesse innerhalb des Bodens

„Wie würden Sie das beschreiben“, fragt Unterfrauner in die Runde. Die Landwirte bekommen Bodenproben in die Hand. Wie fühlen sich die unterschiedlichen Schichten des Bodens an? Es geht beispielsweise um die Auswirkungen durch die diesjährige Trockenheit. „Es gibt nicht nur einen Wechsel der Farben innerhalb der einzelnen Bodenschichten, der faszinierend ist“, erklärt Unterfrauner. Es seien verschiedenste mechanische und chemische Prozesse, die im Boden stattfinden würden. So würde sich etwa die Schicht aus Ton während der Trockenheit stark zusammenziehen. „Es wäre spannend gewesen, diese Erdschichten im August oder September zu beobachten“.

Der pH-Wert wird vor Ort gemessen

Die Gäste bekommen einerseits einen Einblick in die Erdbeschaffenheit. Andererseits können sie auch Wasserproben untersuchen. In einer Kiste hält Hans Unterfrauner eine Palette großer Reagenzgläser bereit, mit denen der pH-Wert des Wassers gemessen werden kann. Es könne getestet werden, wie kalkhaltig der Boden ist. „Das Niederschlagswasser ist sehr weich, vergleichbar mit destilliertem Wasser. Durch die Stickstoffteilchen und das Kohlenstoffdioxid aus der Luft wird das Regenwasser jedoch deutlich saurer“, informiert Unterfrauner.

Verrottende Pflanzen sollen Fruchtbarkeit dienen

Vor Ort ging es auch um den Anbau der Zwischenfrüchte. Durch die Europäische Union werde den Landwirten vorgeschrieben, dass fünf Prozent der Flächen mit diesen Kulturpflanzen angebaut werden müssen, damit die Felder im Winter nicht brach liegen. Die Zwischenpflanzen würden demnach auch nicht geerntet, sondern sollen sich auf den Feldern zersetzen: „Das soll der Bodenfruchtbarkeit dienen“, erklärt Matthias Schnelle.

Fleißige Bewohner des Erdreiches kommen nicht zur Ruhe

Andreas Kipping, von der Deutschen Saatveredelung AG stellt Sorten der Zwischenfrüchte vor: „Wir wollen, dass eine Vielfalt an Zwischenfrüchten auf den Äckern angebaut wird.“ Durch einen vielfältigen Anbau könne die Fruchtbarkeit des Bodens weiter erhöht werden. Mit einem Spaten fährt er tief in den Boden: „Der Spaten geht butterweich hinein. Der Boden ist fit dafür, Wasser aufzunehmen.“ Dies sei auch weiterhin dringend nötig, denn das Wasserdefizit im Boden sei immer noch groß. Hilfreich für die Erhöhung der Fruchtbarkeit der Erde seien aber nicht nur Zwischenfrüchte, sondern auch die fleißigen Bewohner des Erdreiches, die die Pflanzen zersetzen: „In den milden Wintern kommt der Regenwurm nicht zur Ruhe. Der hat die ganze Jahreszeit über Hunger.“