Das individuelle Holzspielzeug aus der Schmöllner Werkstatt

„Es ist eigentlich eine Sucht“, gesteht Andreas Wittig. Schon zu DDR-Zeiten hat der Schmöllner einen großen Teil seiner Freizeit damit verbracht, Setzkästen oder Vogelhäuschen aus Holz zu fertigen. Inzwischen hat sich der 66-Jährige auf Kinderspielzeug spezialisiert. „Das ging in der DDR nicht, weil es da keine speichelfeste Farbe gab“, erzählt Wittig, der eine Auswahl seiner Arbeiten derzeit im Knopfmuseum zeigt.

„Angefangen habe ich mit drei oder vier Sachen, dann ist es immer mehr geworden. Ich kann es einfach nicht lassen“, erzählt der ehemalige Elektriker, der sich auch wegen seines Hobbys zusätzlich zum Schreiner ausbilden ließ.

Fasziniert hat ihn der Werkstoff Holz schon immer, mit ihm zu arbeiten, macht ihm bis heute Spaß. Die Freitreppe in seinem Haus ist ebenso unter seinen geschickten Händen entstanden wie der Eingangsbereich. Am meisten Freude bereitet es ihm aber, Spielzeug herzustellen. Feuerwehrautos, Hampelmänner oder Stehfiguren fertigt er, sogar Karussells entstehen in seiner Werkstatt.

Nur aus einheimischenHölzern gefertigt

Die Figuren entwirft Andreas Wittig selbst, manchmal lässt er sich von Kinderbüchern inspirieren. Jedes Teil ist ein Unikat. „Mal bekommt der Pinguin-Hampelmann einen roten Hut, mal einen grünen“, erzählt der Schmöllner, der die Figuren mit viel Liebe zum Detail bemalt. Das „Anziehen“ der Holzfiguren nehme die meiste Zeit in Anspruch, viel mehr als das Herstellen der eigentlichen Figur. Wittig nennt ein weiteres Beispiel: Die große Holztruhe für seine Tochter hat er in drei Tagen gebaut – das Bemalen hat indes vier Monate gedauert.

Tochter Patricia Romano hilft ihrem Vater gern, vor allem das Aussägen der Figuren macht ihr Spaß. Sie ist mit den Holzarbeiten ihres Vaters, der unter anderem auch Gartendekoration anfertigt, groß geworden. Und ihre Kinder konnten sich ebenfalls über die ganz besonderen Geschenke freuen. „Es war super, jeder hatte sein ganz eigenes Spielzeug. Andere Kinder haben gestaunt“, erzählt Patricia Romano. Wenn sie früher zum Kindergeburtstag eingeladen war, hat ihr Vater für das Geburtstagskind extra ein Spielzeug angefertigt.

Andreas Wittig arbeitet nur mit einheimischen Hölzern, am liebsten mit Buche. Denn die sei schön robust. Dem Schmöllner ist der nachhaltige Aspekt seiner Arbeit wichtig: Seine Spielsachen seien besonders stabil, gehen nicht so schnell kaputt. „So kann das Spielzeug von einem Kind zum anderen weiter gegeben werden“, freut sich der 66-Jährige. Wenn nötig, können die Figuren nachgestrichen werden. „Ich nehme nur speziell für Holzspielzeug geeignete Farbe. Das ist wichtig, damit den Kindern nichts passiert“, betont Wittig, der die meisten seiner Spielsachen verschenkt.

Das Knopfmuseum hat samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Sonderausstellung ist bis 5. März zu sehen.