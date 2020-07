Das ist kein Kinderspiel

Fast täglich ein Teppich aus Glasscherben, Speisereste unter der Parkbank, ein zertrümmerter Schaukasten, eine bespuckte Frau - eine Gruppe von Minderjährigen lässt nach wie vor ihre Kraft am Brauereiteich aus. Schon nachmittags geht es dort los, der Alkohol wird gleich kistenweise herangekarrt. Die Auswirkungen bekommen die Anwohner zu spüren und jene, die dem Treiben Einhalt gebieten wollen. Wenigstens besteht nun Klarheit, das nachts und an Wochenenden auch die Polizei anrücken muss, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber sonst steht Schmölln wohl erst am Anfang, um den jungen Leuten das eigene Fehlverhalten bewusst werden zu lassen. Das zu schaffen, wird kein Kinderspiel. Was außer Anzeigen helfen kann: den Übeltätern vor Ort Eimer und Schaufel in die Hand zu drücken, damit sie ihre Scherbenhaufen selbst beseitigen. Wenn nötig, können deren Eltern gleich dabei helfen. Außer Rand und Band geratene Jugendliche mögen zwar ein öffentliches Problem sein. Verantwortlich für das Tun der Minderjährigen bleiben aber ihre Mütter und Väter.