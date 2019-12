Das jahrelange Warten hat sich gelohnt

„Wir haben viele Jahre darauf gewartet und endlich die Förderung bekommen“, sagt André Hupfer (parteilos). Der Thonhausener Bürgermeister ist froh, dass die Sanierung der Straße am Sandberg in diesem Jahr endlich in Angriff genommen werden konnte.

Der erste Bauabschnitt ist inzwischen abgeschlossen worden. Rund 450 Meter Straße wurden in Ordnung gebracht, ab April soll der Rest erneuert werden. „Spätestens im August wollen wir fertig sein“, so Hupfer, der sich freut, dass mit dem Baggerbetrieb Burkhardt eine Firma aus dem Ort den Zuschlag bekommen hat. Neben Thonhausen waren auch die Gemeindewerke Oberes Sprottental an der Maßnahme beteiligt.

Für die Gemeinde war die Sanierung trotz der Fördermittel, die geflossen sind, ein großer Brocken im Haushalt. „Wir haben uns finanziell ganz schön strecken müssen“, sagt das Oberhaupt der 550-Seelen-Gemeinde. 240.000 Euro Eigenmittel gilt es bereitzustellen. Aber die Erneuerung war dringend notwendig. „Der Zustand der Straße, die 1966 gebaut wurde, war sehr schlecht“, erzählt André Hupfer. Wichtig war ihm die Sanierung allein deshalb, damit die Grundschüler sicher zu ihrem Sportplatz laufen können.

Zwar war der Straßenbau in diesem Jahr die Hauptaufgabe, doch auch mit der Baumpflege hatte die Gemeinde viel zu tun. Schuld daran seien die Stürme in den letzten zwei Jahren gewesen. Zudem sei der Winterdienst mit größeren Fahrzeugen ausgestattet worden, so dass die Bäume deshalb entsprechend in Form gebracht werden mussten.

Die gemeindeeigene Turnhalle, die von Tischtennis- und Volleyballspielern sowie von Gymnastikgruppen genutzt wird, hat in 2019 einen neuen Anstrich bekommen. Für das Bauhoffahrzeug wurde ein neuer Carport gebaut. Unterwegs waren die Mitarbeiter zudem auf den Gemeindestraßen, auf denen sich Risse gebildet haben. „Wir wollten verhindern, dass die Schäden größer werden“, sagt der Bürgermeister.

Dankbar ist Hupfer, dass dank Sponsoren eine Murmelbahn für den Kindergarten angeschafft werden konnte. Dort wurde eine neue Stelle geschaffen, was aufgrund des aktuellen Betreuungsschlüssels notwendig geworden ist. Im nächsten Jahr feiert der Kindergarten Maxl übrigens sein 30-jähriges Bestehen.

Stolz berichtet André Hupfer, dass seine Gemeinde bei Familien offenbar beliebt ist. So sei ein aus Thonhausen Stammender mit seiner Familie in die Heimat zurückgekehrt und baut ein Gehöft um. Im Ort baut zudem ein Schönhaider mit seiner Frau, die im Altenburger Klinikum arbeitet.

Das steht im nächsten Jahr an

Die Sanierung der Straße am Sandberg wird auch im nächsten Jahr die größte Maßnahme im Ort sein. Aber Hupfer hat sich noch mehr vorgenommen. So sollen die Zufahrt zum Bauhofgelände befestigt und der Spielhügel repariert werden. „Auf dem Platz vor dem Bürgerhaus wollen wir drei Bänke für die Senioren aufstellen“, erzählt das Gemeindeoberhaupt.

Für notwendige Arbeiten an der Turnhalle hofft André Hupfer auf Fördermittel. Die sanitären Anlagen in der Sporthalle müssen dringend erneuert werden, auch die Fassadensanierung steht an.

Schließlich wird man sich in 2020 um die Wasserversorgung auf dem Friedhof kümmern müssen. „Es ist zwar ein Brunnen da, aber der bringt nicht genug“, so Hupfer.

Zudem steht eine Veränderung in der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental, zu der Thonhausen gehört, an. Deren Sitz ist aktuell Nöbdenitz. Da Nöbdenitz aber seit Beginn des Jahres zu Schmölln gehört, wird die Verwaltung umziehen müssen. Die Tendenz gehe zu Posterstein als neuer VG-Sitz.