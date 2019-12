Das kann man nicht kaufen

Ärztliche Versorgung in erreichbarer Nähe, Kindergarten, gut getaktete Busverbindungen und der Lebensmittelladen im Dorf – all das sind Standortfaktoren, die das Leben im Dorf angenehm machen. Deren Vorhandensein ist jedoch kaum beeinflussbar von den politischen Akteuren vor Ort. Doch ob eine Dorf zusammenhält, hängt davon nicht ab. Den dafür nötigen Kitt haben die Einwohner nämlich selbst in der Hand. Wie stark der sein kann, haben die Vollmershainer in diesem Jahr bewiesen. Beispielsweise gelang es ihnen 2019, das von vielen bereits tot geglaubte Freibad wieder mit Leben zu erfüllen. Dass sich Einwohner eines Ortes gemeinsam mit der Gemeinde ehrenamtlich so ins Zeug legen für eine Sache, gelingt nur, wenn es Vorbilder gibt. Gerd Junghanns ist ein solches. Der Vollmershainer Bürgermeister ist überall dort dabei, wo im Ort Ehrenamtliche und helfende Hände gebraucht werden. Und dass er sich seit 25 Jahren und inzwischen mit vielen jungen Mitstreitern am Weihnachtstag auf den Weg macht, um die Kinder in seiner Gemeinde zu überraschen, hat mit bloßem Pflichtgefühl nichts zu tun, sondern mit Sinn für Gemeinschaft. Den gibt es nicht zu kaufen. Aber nur mit ihm wird ein Ort lebens- und vor allem liebenswert.