Nun ist es schon die zweite Woche. Und? Das Leben geht auch im Teil-Lockdown weiter. Weiterhin wird die Pizza um die Ecke bestellt. Auch in diesem November können erste Weihnachtsgeschenke besorgt werden.

Für mich begann die Woche mit Meldungen aus Schulen und Kindertagesstätten, die mit strengeren Maßnahmen beziehungsweise Schließungen auf die steigenden Coronafälle reagieren. Das Engagement und der organisatorische Aufwand wie diese pädagogischen Einrichtungen die Betreuung der Kinder mit allen Kräften versuchen, aufrecht zu erhalten, ist bewundernswert. Besonders spannend war für mich der Einblick in die Arbeit einer Reinigungskraft. Martina Reichelt berichtete aus ihrem Erfahrungsschatz der vergangenen Wochen und Monate. Die letzte Zeit bedeutete für das Reinigungspersonal auf jeden Fall: Mehr zu scheuern, zu schrubben und sauber zu machen. Außerdem konnte ich von Martina Reichelt erfahren, dass es manche Leute in Zeiten von Corona doch zu gut mit dem Desinfektionsmittel meinen. Nach der Devise „Viel hilft viel“ werden statt ein paar notwendiger Tropfen lieber ganze Liter des desinfizierenden Glücks aufgetragen. Dabei helfen immer noch die guten alten Haushaltstipps aus Großmutters Zeiten: Sauber machen mit lauwarmen Wasser und ordentlich lüften. Ein erfreulicher Beschluss ist auch jüngst auf dem Jugendhilfeausschuss im Altenburger Landratsamt beschlossen worden. So sollen ab 2021 die finanziellen Mittel für Tagesmütter im Altenburger Land verbessert werden. Die neue Richtlinie kann helfen, mehr Tagespflegekräfte für Kinder zu gewinnen.

Auch wenn die Coronabestimmungen derzeit keine größeren Feiern zu lassen und der Ausflug in die geliebte Kneipe ausbleibt, so ist uns zumindest der gelbe Strahlemann am Himmel auch dieses Wochenende wohlgesonnen. Abends heißt es dann: Es sich einfach schön gemütlich zu Hause machen. Ein Spiele- oder Filmabend sorgt für Abwechslung und im Stammlokal können Speis und Trank bestellt werden.