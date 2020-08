Jevgeneja und Peter Treutel in der Gartenkantine Sprottenaue in Schmölln.

Schmölln. Jevgeneja und Peter Treutel haben die Gartenkantine Sprottenaue übernommen und fühlen sich in Schmölln angekommen.

Das Leben ist zurück in der Schmöllner Sprottenaue

Mit Jevgeneja und Peter Treutel ist das Leben zurück in der Schmöllner Gartenkantine Sprottenaue. Und das mit voller Wucht. Am 8. August eröffneten sie das kleine, idyllisch am Lutherwanderweg gelegene Lokal. „Und seither werden wir schier überrannt“, sagt Peter Treutel. „Dabei sind wir nach Schmölln gekommen, weil wir es etwas ruhiger haben wollten“, fügt seine Frau hinzu und lacht. Die studierte Managerin führt das Lokal gemeinsam mit ihrem Mann und kümmert sich um den Kundenservice. Beide sind 36 Jahre alt.