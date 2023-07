Das Podelwitzer Braumeisterhaus im Altenburger Land sucht einen Liebhaber

Podelwitz. Verein Altenburger Bauernhöfe hat auch Geschichtsträchtiges rund um diese Immobilie zu Tage gefördert.

Das einstige Braumeisterhaus des Podelwitzer Ritterguts findet sich aktuell in der Bauernhofbörse des Vereines Altenburger Bauernhöfe. Die Börse wird ehrenamtlich geführt und will die Vermittlung von Höfen im Altenburger Land unterstützen. Die Vereinsmitglieder haben zudem Geschichtsträchtiges rund um dies historische Immobilie in Podelwitz, Nr. 34 zu Tage gefördert.

Das Podelwitzer Rittergut wurde erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt. Es war eine vierflügelige Anlage mit Nebengebäuden. Davon sind nach der Enteignung im Zuge der Bodenreform und Nutzung durch die damalige Landwirtschaftsproduktionsgenossenschaft (LPG) nur noch das das Herrenhaus von 1706, ein Fachwerk-Wirtschaftsgebäude sowie das Braumeisterhaus erhalten.

Letzteres befindet sich aktuell in kommunalem Eigentum und steht mitten im Dorf. Das nicht denkmalgeschützte eigentliche Brauhaus des Rittergutes wurde 1882 teilweise abgebrochen. Bei dem bis heute erhaltenen handelt es sich höchstwahrscheinlich um das eigentliche Wohnhaus des Braumeisters, welches an das Brauhaus angebaut gewesen und bei dem Abriss von 1882 erhalten geblieben ist. Errichtet wurde es Anfang des 19. Jahrhunderts. Bei dem genannten Umbau wurde an seinen Giebel ein Torfschuppen angebaut. Interessant ist auch die Bauform: es ist asymmetrisch errichtet und hat an der Teichseite vier Fenster, an der Straßenseite jedoch fünf Fenster. Der Giebel zum Torfschuppen hin ist damit nicht rechtwinklig. Das massiv errichtete Erdgeschoss besteht aus einem wunderschönen intakten Kreuzgratgewölbe mit Mittelsäule und zwei kleineren Räumen, getrennt durch Fachwerkwände. Im Obergeschoss befinden sich vier Zimmer.

Blick auf das ehemalige Braumeisterhaus in Podelwitz heute. Der Verein Altenburger Bauernhöfe hat es jetzt in seine ehrenamtlich geführte Bauernhofbörse aufgenommen. Foto: Dorit Bieber

Einstmals vorhandene Sanitäreinrichtungen wurden entfernt. Der Schornstein ist noch vorhanden, nicht aber die Öfen. Der Elektro- und Wasseranschluss ist zeitgemäß. Das Dach weist Nässeschäden auf, die Substanz des Dachstuhls ist aber überwiegend gut. Diffusionsoffenen Platten, mit denen das Obergeschoss verkleidet ist, haben das dahinterliegende Fachwerk geschützt; anhand der freigelegten Streben bietet das Fachwerk darunter wahrscheinlich den auf der Fotomontage dargestellten Anblick. Insgesamt ist der Bauzustand des Gebäudes erhaltungswürdig und rechtfertig eine Erhaltung des Gebäudes. Der Torfschuppen enthält Reste eines älteren Gewölbes. Sein Bauzustand ist ruinös.