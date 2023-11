Das Wichtigste in Kürze aus dem Altenburger Land

Ein ausgebüxter Kater in Schmölln, Unikate in Posterstein und Plätzchenformen im 3D-Druck - hier sind die wichtigsten Kurznachrichten aus der Schmöllner Region und dem Altenburger Land.

Schöner Perser sucht sein Zuhause

Am Donnerstag, dem 23. November wurde dieser unkastrierte Perserkater in Schmölln, Crimmitschauer Straße, Höhe Autohaus Bürger gefunden und ins Tierheim Schmölln gebracht. Rückfragen sind unter Telefon: 034491/2 39 09 möglich.

Vorweihnachtlicher Bummel im Hofatelier

Nach der Corona-Zwangspause findet wieder ein Weihnachtsmarkt im Kunst- und Kräuterhof Posterstein statt. Zum Bummel im Hofatelier wird am 25. und 26. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr geladen. Es warten Keramik, Schmuck, Malerei, Genähtes, Gefilztes, Kerzen, Seife, Honig und vieles andere mehr. Alle Angebote sind handgemachte Unikate.

Alles dreht sich nur ums Heizen

Am 28. November kommt das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen nach Schmölln. Von 9 bis 16 Uhr steht die mobile Beratungsstelle auf dem Markt vor dem Kaufland, um zu allen Fragen rund ums Heizen zu beraten. Ratsuchende können auch bereits vorab unter der Telefonnummer 0361/55 51 40 einen festen Termin im Infomobil vereinbaren. Die Beratung vor Ort ist für alle Interessenten kostenlos.

Plätzchenformen im 3D-Druck

Passend zur Vorweihnachtszeit veranstaltet das studio des Lindenau-Museums Altenburg in der Kunstgasse 1 am Sonntag, dem 26. November, um 14 Uhr, eine Offene Familienwerkstatt unter dem Motto „In der Weihnachtsbäckerei – Plätzchenausstechformen im 3D-Druck“. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag, dem 23. November, um 15 Uhr, an der Kreuzung Bachstraße/ Uferstraße in Schmölln. Eine 75-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota hatte hier die Vorfahrt eines Pkw Ford missachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw Ford entstand ebenfalls Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, dem 23. November, um 17.05 Uhr. wurde in der Thomas-Müntzer-Straße in Schmölln der Fahrer eines Pkw Proton kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht pflichtversichert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Methamphetamin. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Tierschützer treffen sich

Der Tierschutzverein Schmölln Osterland e. V. lädt seine Mitglieder für Mittwoch, den 13. Dezember, um 16 Uhr (nicht wie im Amtsblatt der Stadt Schmölln vom 11. November 2023 veröffentlicht, am Dienstag, dem 12. Dezember 2023), zur Mitgliederversammlung in sein Tierheim Schmölln in der Sommeritzer Straße 75 ein.Die Mitglieder des Tierschutzvereins wollen gemeinsam Resümee über das vergangene Jahr ziehen, Ausblicke auf kommende Vorhaben geben und die Versammlung mit einem weihnachtlichen Kaffeetrinken ausklingen lassen, heißt es in der Einladung weiter.