Das Wintersdorfer Ahner-Projekt geht in Runde zwei

Wintersdorf. Ideen sind gefragt, um Wintersdorfer Künstler wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Den Wintersdorfer Künstler Alfred Ahner wieder sichtbarer machen, diesem Anliegen widmete sich „Der fliegende Salon“ mit einem künstlerisch umrahmten Gesprächsabend im Juli 2021.

Knapp 60 Besucher verfolgten die Einführung zu Leben und Werk Alfred Ahners, in denen Wintersdorf und die Region eine bedeutende Rolle spielen. Das anschließende Publikumsgespräch hat großes Interesse der Teilnehmer an der Frage gezeigt, wie es gelingen kann, dass sich wieder mehr Menschen mit Ahner und seinem Geburtsort Wintersdorf beschäftigen.

Vorkenntnisse sind nötig

Daran will „Der fliegende Salon“ anknüpfen. Alle Interessierten sind am Montag, 22. November, von 18 bis 21 Uhr in den großen Saal des Wintersdorfer Kulturhauses eingeladen, gemeinsam einen nächsten Schritt zu gehen. Auf dem Programm steht ein kreativer Abend zum Ideenfinden. Es braucht keinerlei Vorkenntnisse. Das Lindenau-Museum Altenburg, das viele von Ahners Kunstwerken in seinem Bestand hat, unterstützt das Projekt.

„Für den Fliegenden Salon ist es wichtig, dass sich viele Menschen vor Ort einbringen. Wir wollen mit Wintersdorfern für Wintersdorfer Ideen entwickeln, damit sie lange Bestand haben“, erläutert Projektleiterin Luise Krischke aus dem Landratsamt.

Konkrete Schritte planen

Neben der Frage, welche Rolle der Ehrenbürger Alfred Ahner zukünftig im Ort spielen soll, sei auch Gelegenheit, andere wichtige Wintersdorfer Themen beizusteuern. Katrin Pappritz und Yvonne Meyer begleiten durch den Abend. Neben dem Sammeln und Entwickeln von Ideen soll auch geklärt werden, welche konkreten Schritte zur Umsetzung notwendig sind und wie „Der fliegende Salon“ dabei unterstützen kann.

Zur besseren Organisation wird um Anmeldung gebeten bei Luise Krischke (Projektleitung) per E-Mail an trafo@altenburgerland.de. Weitere Informationen zum Fliegenden Salon in Wintersdorf sind unter www.fliegender-salon.de/salon-orte/wintersdorf zu finden.

Die Veranstaltung findet unter Anwendung der 3G-Plus-Regelung beziehungsweise der aktuell erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus statt. Rückfragen dazu beantwortet ebenfalls gerne Luise Krischke.