DDR-Geschichte auf den Grund gehen: Ministerpräsident zeichnet Altenburger Gymnasiastinnen aus

Altenburg. Preisträger bei Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausgezeichnet: Friedrichgymnasium in Altenburg darf sich über die Auszeichnung als landesbeste Schule freuen.

Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten sind am Dienstag, 12. September, in Erfurt im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung die besten Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus Thüringen ausgezeichnet worden.

In Thüringen wurden insgesamt 34 Beiträge von 158 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingereicht. Insgesamt wurden fünf Preise für den Landessieg mit je 500 Euro und fünf Förderpreise mit je 200 Euro an die Schülerinnen und Schüler vergeben.

Friedrichgymnasium in Altenburg mit besonderer Auszeichnung

Das Friedrichgymnasium in Altenburg darf sich über die Auszeichnung als landesbeste Schule freuen. Die Urkunden für die Preisträgerinnen und Preisträger überreichten Ministerpräsident Bodo Ramelow und Thomas Paulsen, Mitglied im Vorstand der Körber-Stiftung.

Ministerpräsident Ramelow würdigte die Leistung der Preisträger und Preisträgerinnen und der Tutoren und Tutorinnen, die die jungen Leute bei ihren Spurensuchen begleiten: „Ich möchte mich herzlich bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern bedanken. Für die Schulen ist der Geschichtswettbewerb eine Chance, lebendigen Geschichtsunterricht zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler auf wissenschaftliche Spurensuche zu schicken“.

Sich selbst ein Bild der eigenen Geschichte machen

Thomas Paulsen betonte mit Blick auf den Wettbewerb, wie wichtig es sei, die eigene Geschichte zu kennen und sich selbst ein Bild davon zu machen. „Gerade in Zeiten, in denen Demokratien in Europa und auf der ganzen Welt bedroht sind, ist ein offener Umgang mit der eigenen Geschichte besonders wichtig“, sagte Paulsen.

Wohnen in der DDR weckt geschichtliches Interesse

Die Schüler und Schülerinnen in Thüringen griffen insbesondere die Zeit der DDR-Diktatur auf. So hatte sich beispielsweise eine Gruppe aus Erfurt mit dem Andreasviertel beschäftigt. In einem schriftlichen Beitrag zeigen die Jugendlichen, wie Bürgerwehren erfolgreich gegen die Pläne der DDR-Regierung, das Viertel 1989 zu zerstören und nach eigenen Vorstellungen wiederaufzubauen, vorgegangen sind und somit zur Bewahrung des kulturellen Erbes der Erfurter Altstadt beigetragen haben.

Andere Arbeiten befassten sich mit dem Leben auf dem Dorf oder Maßnahmen der DDR-Wohnungsbaupolitik. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Förderschule „Freie Schule – Am Park“ dürfen sich über einen Förderpreis für ihren schriftlich Beitrag zum Kurmainzer Schloss in Bad Heiligenstadt freuen. Auch die Mühen zweier Schülerinnen der Staatlichen Grundschule Großengottern werden mit einem Förderpreis belohnt. Die Mädchen der 3. Klasse erarbeiten eine Präsentation zur Geschichte ihres Familienhauses.

Fast alle Arbeiten wurden von Gruppen eingereicht

Darüber hinaus sind fast 80 Prozent aller Arbeiten in Thüringen von Gruppen eingereicht worden. Der Anteil liegt somit deutlich über dem Bundesschnitt von knapp 55 Prozent. Von September 2022 bis Februar 2023 waren bundesweit über 5.600 Kinder und Jugendliche auf Spurensuche in der eigenen Lokal- und Familiengeschichte: So wurde in insgesamt 1.651 Beiträgen das Wohnen in Germanenlagern und Römervillen beleuchtet, mittelalterliches Kloster- und Burgleben erforscht, das bürgerliche Wohnen des 18. und 19. Jahrhunderts sowie Arbeiter:innen-Wohnen und Großwohnsiedlungen im 20. Jahrhundert untersucht.

Geschichtswettbewerb gibt es schon seit 50 Jahren

1973 gründeten Bundespräsident Gustav Heinemann und der Stifter Kurt A. Körber den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Mit mehr als 156.200 Teilnehmenden und rund 36.500 Projekten ist es der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland.

Frank-Walter Steinmeier ehrt am 14. November die Bundessieger und Bundessiegerinnen.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.50-jahre-spurensuche.de und www.geschichtswettbewerb.de.