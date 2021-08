DDR-Musical wieder auf die Bühne gebracht

Gera. Theater Altenburg Gera präsentiert an diesem Wochenende „Mein Freund Bunbury“.

Musical made in DDR – auch das gibt es. Der erfolgreichste Vertreter heißt „Mein Freund Bunbury“ und hat es aus der DDR sogar bis an den Broadway geschafft.

Nach der umjubelten Uraufführung im Jahr 1964 im Berliner Metropol-Theater wurde „Mein Freund Bunbury“ als erstes mit großem Erfolg in Altenburg nachgespielt. Auch die Inszenierung 1979 war ein großer Hit.

Frivol-amüsante Handlung und spritzige Dialoge

Jetzt, über vier Jahrzehnte später hatte das Stück vor der Bühne am Park Gera am 5. August Premiere.

Weitere Aufführungen finden am Freitag, dem 6. August, um 19.30 Uhr, am Samstag, 7. August, um 14.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. August, um 18 Uhr jeweils vor der Bühne am Park Gera statt.

Für die Abendveranstaltung am Samstag sind gegebenenfalls noch wenige Restkarten an der Abendkasse verfügbar.

Dank seiner frivol-amüsanten Handlung, spritzigen Dialoge, elektrisierenden Rhythmen und flotten Schlagern hat das erfolgreichste Musical aus DDR-Zeiten bis heute nichts von seinem Witz und Temperament eingebüßt.

Alexander Kerbst spielt Jack Worthing

Die musikalische Leitung bei dieser Musicalaufführung hat Kapellmeister Thomas Wicklein inne. Regie führt Anna Lisa Canton. Bühne und Kostüme gestaltet Elena Köhler.

In der Hauptrolle des Jack Worthing tritt Alexander Kerbst auf. An seiner Seite spielen Miriam Zubieta als Cecily Cardew, Kai Wefer als Algernon Moncrieff, Juliane Bookhagen als Lady Auguste Bracknell, Claudia Müller als Gwendolen, Johannes Beck als Frederic Chasuble, Mechthild Scrobanita als Laetitia Prism und Johannes Emmrich als Jeremias und John.

Bei Inzidenz unter 35 kein Corona-Test nötig

Aufgrund der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung ist derzeit für die Besucher in Gera bei einer Inzidenz unter 35 kein Corona-Test notwendig.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist allerdings auch im Freien bis zum Erreichen des Platzes während der gesamten Veranstaltung zu verwenden.

Kinder unter sechs Jahren benötigen keine Masken.

Die Theaterkasse in Altenburg ist derzeit noch geschlossen und öffnet am Dienstag, 10. August. Dann ist dienstags und mittwochs jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Theaterkasse in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) bleibt durchgängig dienstags und mittwochs jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten können auch telefonisch unter 0365/8 27 91 05 Karten bestellt werden. Außerdem sind Kartenbuchungen online über die Internetseite des Theaters unter www.theater-altenburg-gera.de möglich.

Kassenöffnung und Einlass erfolgen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich, teilt das Theater mit.