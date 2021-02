Den Lockdown zum Lernen nutzen

Seit nunmehr acht Wochen ist die Volkshochschule in Altenburg und Schmölln geschlossen. Kurse und Veranstaltungen können derzeit nicht vor Ort stattfinden. Gleichwohl ist die Bildungseinrichtung online sehr aktiv. So werden die Deutsch- und Integrationskurse im Online-Netzwerk der Volkshochschulen in Deutschland, der „vhs.cloud“, weitergeführt.

Im Januar fand dort auch der Kurs „Bulgarien und Bulgarisch zum Kennenlernen“ bei Mitarbeiter Michael Hein statt. Aufgrund der starken Nachfrage bietet die Volkshochschule diesen Kurs ab 2. März erneut an. Er bietet einen Überblick über Land und Leute, eine unterhaltsame Einführung in die bulgarische Sprache und die kyrillische Schrift sowie die wichtigsten Wörter und Wendungen für den touristischen Alltag.

Auch die monatliche Vortragsreihe „Akademie in der Aula“ wurde ins Internet verlegt. Anfang Februar war der Leipziger Soziologe, Professor Gert Pickel, mit dem Thema „Religion und Demokratie“ virtuell in Altenburg zu Gast. Der Vortrag kann auch im YouTube-Kanal der VHS (https://www.youtube.com/channel/UCvSn2e65_Ddmy3ZTIlJMZ2w) angesehen werden.

Am 15. März wird die Volkshochschule in der virtuellen Aula die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz (Universität Duisburg-Essen) begrüßen. Sie wird sich in ihrem Vortrag mit dem Politikmanagement in der „Coronakratie“ befassen: Befindet sich Deutschland aufgrund der Pandemie in einem Ausnahmezustand? Wie belastbar und widerstandsfähig ist demgegenüber unsere Demokratie? Der Vortrag findet live in der vhs.cloud statt und wird anschließend ebenfalls im YouTube-Kanal der Volkshochschule veröffentlicht.

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung geht die VHS ab 25. Februar mit dem neuen Angebot „vhs-DOnline – Webinare am Donnerstag“ an den Start. Hier werden zwei- bis vierwöchige Webinare offeriert, in denen kompaktes Office-Anwenderwissen für Word, Excel und Outlook vermittelt wird.

Auch die seit einigen Jahren erfolgreich laufenden Schulungen „XPert Business“ laufen im März wieder an. Diese Online-Kurse bieten kaufmännische und betriebswirtschaftliche Fortbildungen vom Einstieg bis zum Hochschulniveau. In überschaubaren Kursbausteinen und im Rahmen eines bundeseinheitlichen Kurs- und Zertifikatssystems werden Themen wie Finanzbuchführung, Lohn und Gehalt oder Controlling bearbeitet. Die Kurse können mit verschiedenen Abschlüssen beendet werden. Am 23. Februar bietet die Volkshochschule hierzu einen Informationsabend in der vhs.cloud an.

Angesichts der seit einigen Wochen fallenden Corona-Zahlen wagt die Volkshochschule einen vorsichtigen Ausblick auf das Frühjahrssemester. Im Besonderen weist die VHS dabei auf zwei neue Angebote hin: Zum einen sind ab der ersten Märzwoche Sprachanfängerkurse für Englisch, Französisch und Russisch sowie erstmals für Latein und Portugiesisch geplant.

Zum anderen soll am 11. März der neue Lesekreis „Literatur am Abend“ bei Literaturpädagogin Rebekka Starkloff beginnen. Einmal im Monat werden ausgewählte Werke der Gegenwartsliteratur sowie moderne Klassiker vorgestellt, gelesen und ausgiebig diskutiert. Sollte die Volkshochschule im März nicht wieder öffnen können, würden diese Kurse zum nächstmöglichen späteren Zeitpunkt starten.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Altenburger Land telefonisch unter 03447/50 79 28 sowie über ihre Website www.vhs-altenburgerland.de entgegen. Dort ist auch das vollständige Frühjahrssemesterprogramm zu finden.