Denise Riedel ist neue Chefärztin in Altenburg

Seit 1. Mai 2020 leitet Denise Riedel als Chefärztin die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Klinikum Altenburger Land. Sie übernimmt damit die Nachfolge von Heidemarie Kirmse, die in den Ruhestand eintritt, aber nach Absprache weiterhin die Klinik unterstützen wird, teilt das Unternehmen mit.

Denise Riedel hat von 1999 bis 2005 ihr Medizinstudium an der Humanmedizinischen Fakultät der Universität Jena absolviert. Bereits seit 2006 ist sie als Ärztin tätig. Ihre Facharztweiterbildung absolvierte sie im Klinikum Altenburger Land und im Waldklinikum Gera. 2012 legte Denise Riedel ihre Facharztprüfung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ab und war im Anschluss mehrere Jahre als Fachärztin in der Frauenklinik in Altenburg tätig. Zuletzt sammelte Riedel auch Erfahrungen im ambulanten medizinischen Bereich.

Aus jahrelanger beruflicher Praxis kennt die Fachärztin die besonderen Gesundheitsprobleme von Frauen jeden Alters aus mehreren Blickwinkeln. Diese im Einzelfall in ihrer Vielschichtigkeit zu erfassen und zu behandeln, ist ihr gemeinsam mit ihren Kollegen ein großes Anliegen. Dazu zählen medikamentöse und operative Behandlungen sowie die gynäkologische Onkologie, so das Klinikum weiter in seiner Pressemitteilung.

Einen weiteren Schwerpunkt legt Denise Riedel auf den Bereich der Geburtshilfe. Im Klinikum Altenburger Land kommen rund 450 Babys jährlich zur Welt, teilt das Klinikum mit. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Team der Kinderklinik auf der Mutter-Kind-Station mit integrierter Neonatologie. Die junge Chefärztin ist in Altenburg geboren und zur Schule gegangen. Nach ihrem Studium kehrte sie in die Heimat zurück. Als Mutter von drei Kindern meisterte sie mit Unterstützung ihrer Familie den täglichen Spagat zwischen Beruf und Kindererziehung, heißt es in der Pressemitteilung.

„Langeweile wird für mich hier nicht aufkommen“, schätzt die Ärztin selbst ein. Ihr sei es vor allem wichtig „dass Frauen auch im Beruf Verantwortung übernehmen und dass sie zeigen, dass es machbar ist“, wird sie zitiert.