Denkmalpreis für Grünberger Kirchgemeinde

Grünberg. Unermüdliches Engagement der Mitglieder gewürdigt.

Die Kirchgemeinde Grünberg wurde am Freitag (8. September) mit dem Denkmalpreis des Altenburger Landes ausgezeichnet.

„Wenn Kirchen reden könnten, dann könnten sie erzählen von den vielen Menschen, die in ihr Freud und Leid, Glück und Unglück, Frieden und Krieg erlebt haben“, heißt es in der Laudatio von Landrat Uwe Melzer (CDU). Bei der Dorfkirche in Grünberg kommt hinzu, dass der Ort mehrmals die Landesherrschaft wechselte, aber seit der Reformation zur sächsischen Landeskirche gehört. Der Spagat zwischen Thüringer Landesrecht und sächsischem Kirchenrecht stellt für die Kirchgemeinde eine besondere Herausforderung dar. „Es braucht eine Kirchgemeinde, die mit Eifer und Enthusiasmus Spenden einwirbt und ihre Mitglieder so motiviert, dass nicht nur eine schön instandgesetzte Kirche im Dorf steht, sondern diese auch mit Leben erfüllt ist“, so Melzer.