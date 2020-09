Altenburg: Denkmaltag trotz besonderer Situation ein Erfolg

Die Entscheidung, den Denkmaltag in diesem Jahr durchzuführen, erwies sich als richtig, so das Resümee der Stadt Altenburg.

Die Angebote seien gut angenommen worden und Veranstalter und Besucher hätten sich gegenüber den Organisatoren der Denkmalschutzbehörde der Stadt sehr zufrieden geäußert.

Einen Schwerpunkt des Geschehens bildete am Sonntag der Schlossberg. Wer zur Kreativmesse ins Prinzenpalais wollte, musste sogar Wartezeiten in Kauf nehmen, am Ende des Tages wurden knapp 700 Besucher gezählt. Ein paar Schritte weiter bestand die Möglichkeit, Teehaus und Orangerie zu besichtigen oder in der Herzoglichen Gärtnerei vorbeizuschauen.

Für Engagement geehrt

Auf großes Interesse stieß zudem die Offerte, den Wohnhof der ehemaligen Gagfah-Siedlung in der Südstraße zu besichtigen. Und am Paul-Gustavus-Haus in der Wallstraße herrschte den ganzen Tag über Trubel.

Begonnen hatte der Denkmaltag in Altenburg wie immer schon am Freitagabend, wo in der Brüderkirche verdiente Bürger für ihr denkmalpflegerisches Engagement geehrt wurden. Landrat Uwe Melzer und Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU) nahmen die Auszeichnungen vor.

Die Stadt vergab in diesem Jahr keinen Denkmalpreis, sondern drei Anerkennungsurkunden, verbunden mit einem Geldpreis von jeweils 700 Euro.

Musikalische Kostproben

Für vorbildliche Leistungen bei einer Fassadeninstandsetzung wurden geehrt: Frank Günther, Fassadeninstandsetzung des Wohnhauses Hempelstraße 7, Inge Brauer, Fassadeninstandsetzung des Wohnhauses Wenzelstraße 12 und die „Dietrich & Wirth GmbH“ aus Leipzig, Fassadeninstandsetzung des Wohnhauses Wenzelstraße 35.

Im Anschluss an die Ehrungen genossen die Besucher in der Brüderkirche ein abwechslungsreiches Konzert des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera. Die musikalischen Kostproben machten Appetit auf die neue Spielzeit.

Resümierend sei festgestellt: Ein großes Dankeschön gebührt allen, die sich der Herausforderung gestellt haben, unter erschwerten Bedingungen einen Denkmaltag so normal wie möglich durchzuführen, teilt die Stadt mit.