Der Bahn-Halt in Ponitz bleibt bestehen

Ponitz Circa 200 Millionen Euro will die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren allein in den Ausbau des 20 Kilometer langen Streckenabschnitts Gößnitz-Crimmitschau investieren. Ein Mammutprojekt, das sich auch auf Ponitz und Gößnitz auswirkt. Obwohl für Gößnitz erst 2022 Baustart sein soll, für Ponitz noch einmal zwei Jahre später, informiert die Bahn die Anwohner bereits jetzt über das Vorhaben. Am Dienstagnachmittag nutzten zahlreiche Ponitzer und Gößnitzer die Gelegenheit, um sich von den Mitarbeitern das Projekt vorstellen zu lassen. Zahlreiche Fragen, aber auch Befürchtungen wurden geäußert.

Dazu gehört unter anderem, dass es den Bahn-Halt künftig nicht mehr geben wird. Doch die Ponitzer können beruhigt sein: Der Haltepunkt bleibt, wird sogar modernisiert. Die Gößnitzerin Birgit Reiß indes plagen andere Sorgen: „Die Strecke führt genau an unserem Haus vorbei“, erzählt sie. Deshalb wollte sie wissen, was getan wird, um die Lärmbelästigung zu verringern. Wie sie erfahren hat, wird eine Schallschutzwand geschaffen. Eine solche ist beispielsweise auch in Richtung Zschöpel und in der Ponitzer Bahnhofstraße vorgesehen.

Andrea Irmscher informierte sich ebenfalls. Das Grundstück ihres Lebensgefährten in Zschöpel braucht die Bahn für den Ausbau. Deshalb hat sie sich informiert, wie es mit Entschädigung aussieht. „Wenn wir die Grundstücke benötigen, werden die Eigentümer natürlich auch entschädigt“, betont Harald Dix. Wie der verantwortliche Projektingenier erklärt, sollen manche Flächen gekauft werden, andere werden nur während der Modernisierung, etwa als Baustraße, gebraucht. So werden die neuen Brücken beispielsweise auf einer Wiese montiert und dann an die entsprechende Stelle der Strecke gehoben. Und der Weg kann eben über privaten Grund führen.

Anwohner fragten auch nach, wie sie während der Bauphase auf ihre Grundstücke kommen. „Die Erreichbarkeit können wir nicht zu jeder Zeit garantieren, aber es wird immer eine Lösung geben“, ist Dix zuversichtlich. Schon in der Ausschreibung soll es einen Passus geben, dass sich die Baufirmen darum zu kümmern haben.

Dass sich der grundhafte Ausbau des 20-Kilometer-Abschnitts zwischen Gößnitz und Crimmitschau von 2022 bis 2026, also über vier Jahre ziehen wird, hat einen Grund: „Die Eisenbahn fährt weiter, wir bauen bei laufendem Betrieb“, so Harald Dix. Es werden Dämme stabilisiert und Oberbau sowie alle Brücken erneuert. Darüber hinaus wird die Leit- und Sicherungstechnik modernisiert. Ein elektronisches Stellwerk macht es künftig möglich, dass der Bahnhof Gößnitz von Leipzig aus gesteuert wird, erläutert Dix. Sofern es das Gelände zulässt, sollen Züge nach dem Ausbau mit bis zu 160 km/h fahren können.

Die Sachsen-Franken-Magistrale ist Teil des Bundesverkehrswegeplans. Dazu gehören die Strecken von Leipzig nach Hof und von Dresden nach Hof, die sich in Werdau treffen. Der Dresden-Hof-Abschnitt sei nahezu fertig gestellt, bei Leipzig-Hof dauert es noch einige Jahre.

Doch schon vor dem Bahn-Baustart 2024 wird in Ponitz groß gebaut. „Wir haben vor, in den Jahren 2021/22 die Bahnhofstraße grundhaft zu sanieren“, sagt Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Das Jahr 2023 soll Puffer sein, sollte sich bei den Bauarbeiten etwas verzögern. Straße und Gehwege sollen erneuert werden, der Regenwasserkanal ebenfalls. Letzterer wird gebraucht, um die neue Brücke zu entwässern. Bereits 40.000 Euro sind in die Vorplanung geflossen, so Greunke. Auch der Zweckverband ­Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL) ist bei der Gemeinschaftsmaßnahme dabei, baut einen neuen Schmutzwasserkanal.