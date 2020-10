„Der Barbier von Sevilla“ erlebt in Altenburg Premiere

Auf den Bühnen in Altenburg und Gera ist in den nächsten Tagen Spannendes zu erleben.

Altenburg

Im Theaterzelt Altenburg spielt am Samstag, 10. Oktober, um 10 Uhr Tobias Weishaupt für Kinder ab drei Jahren die Geschichte „Irgendwie Anders“ nach dem Kinderbuch von Kathryn Cave und Chris Riddell.

Hier werden beim Malern und Tapezieren plötzlich Lappen, Pinsel und Farbe zu Figuren mit besonderem Eigenleben. Das putzige Wesen Irgendwie Anders unterscheidet sich auf eine besondere Art und Weise von allen anderen. Deshalb wollen die anderen auch nicht mit ihm spielen – und dabei gibt sich Irgendwie Anders die größte Mühe wie die anderen zu sein. Ganz allein lebt es auf einem Berg und fragt sich, warum es irgendwie anders ist. Bis eines Tages das Etwas an seine Tür klopft. Gemeinsam lernen sie, dass Andersartigkeit kein Mangel, sondern eine Bereicherung ist.

Die Spezialfassung von Gioacchino Rossinis turbulentem Meisterwerk „Der Barbier von Sevilla“ hat am Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr, Premiere im Theaterzelt Altenburg. Nochmal zu sehen ist die Oper dort am Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr. Gegebenenfalls sind noch Restkarten verfügbar.

Unter der musikalischen Leitung von Stefan Sanderling kommt die Oper auf die Bühne, die zu den beliebtesten Musiktheaterwerken zählt.

Bartolo, ein alter Junggeselle, möchte sich mit der vermögenden Rosina vermählen. Um jeglichen unkontrollierten Kontakt der selbstbewussten Braut mit anderen Männern zu unterbinden, hält er sie in seinem Haus unter Quarantäne. Graf Almaviva, der Rosina in Madrid einst kennen gelernt hatte und sich in sie verliebte, versucht unter falschem Namen und mit Hilfe des Barbiers Figaro sich seiner Geliebten zu nähern. Doch Bartolo, gewarnt vom opportunistischen Gesangslehrer Basilio, ist auf der Hut .

Gera

„Der Kontrabass“ von Patrick Süskind zählt zu den berühmtesten Schauspiel-Monologen und hat am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera Premiere. Eine zweite Vorstellung folgt gleich am Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr ebendort.

Am Samstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr präsentiert das Thüringer Staatsballett die Premiere „Tanz aus der Reihe“ im Theater Gera (großes Haus). Die nächste Vorstellung folgt dort am Sonntag, 11. Oktober, um 18. Uhr.

Im 279. Foyerkonzert am Sonntag, 11. Oktober, um 11 Uhr im Konzertsaal des Geraer Theaters führen Maximilian Hörmeyer (Violine), Maria Holzer-Graf (Violine), Robert Hartung (Viola) und Viktoria Tater (Violoncello) das Streichquartett Nr. 3 in D-Dur von Ludwig van Beethoven sowie das Quartett Nr. 14 in d-Moll „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert auf.

www.theater-altenburg-gera.de