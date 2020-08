Kantor Matthias Sars spielt am 29. August in der Ponitzer Friedenskirche.

Ponitz. Konzert am 29. August in der Kirche.

Der Berliner Matthias Sars spielt in Ponitz

Die Ponitzer Silbermannorgel erklingt am Samstag, 29. August, um 19.30 in der Kirche mit Werken von J. S. Bach, A. van Kerckhoven, L. Couperin, und H. Distler. An der Silbermannorgel spielt Kantor Matthias Sars aus Berlin.

Sars ist Organist und Kirchenmusiker. Er bekam Orgelunterricht von seinem Vater Gerard Sars, Jean-Pierre Steijvers und Age-Freerk Bokma.

Jetzt studiert er Orgel an der Universität der Künste Berlin, zuerst bei Leo van Doeselaar und Erwin Wiersinga und momentan bei Paolo Crivellaro.

Musiker hat auchPhysik studiert

Als Kirchenmusiker ist er tätig bei den Kirchen St. Clara und St. Eduard in Berlin-Neukölln.

Matthias Sars studierte auch Physik an der Radboud Universität Nimwegen (NL) und promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die Ponitzer Kirchgemeinde lädt zu diesem Konzert ein. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter Telefon 034493/3 14 91.