Der ehrenwerte Minister Thümmel plaudert in Nöbdenitz über seine Regierungszeit

Altenburg. Tag des offenen Denkmals, Teil 4: Was im Altenburger Land geboten wird.

Aus Anlass des Denkmaltags wird Besuchern im Altenburger Land viel geboten. Wir blicken ins Programm des Tages des offenen Denkmals.

Nöbdenitz, Marienkirche: Die ursprünglich in romanischem Stil erbaute Kirche besaß an der Ostseite einen viereckigen Turm, der 1685 einen achteckigen, barocken Aufsatz erhielt. Ende des 19. Jahrhunderts war die Kirche so baufällig, dass sie fast vollständig abgerissen und wieder aufgebaut werden musste. Bis 1967 Erneuerungsarbeiten. 1992 bis 2002 umfassende Restaurierung. Gegenwärtig Restaurierung aller Bleiglasfenster; 11 bis 16 Uhr Besichtigung und Führungen.

Nöbdenitz, Teehaus: Ein Rittergut, welches sich bis 1945 im Eigentum der Familie Thümmel befand. Es existierte ein altes und ein neues Herrenhaus. Das alte Herrenhaus war ehemals ein Wasserschloss. Das neue Wasserschloss ist nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 gesprengt worden. Zum Rittergut gehörten zwei Teiche, zwischen denen ein Teehaus zum Verweilen einlud. Dieses ist nach historischem Vorbild neu errichtet worden; 13 bis 17 Uhr: Der ehrenwerte Minister Thümmel wird sein Grab unter der 1000-jährigen Nöbdenitzer Eiche anlässlich des Tages des offenen Denkmals verlassen. Am Sonntag, 12. September, wird er am Teehaus zwischen den Teichen erscheinen. Er wird 14.30 und 15.30 Uhr aus der Zeit, in der er als Minister in Altenburg regierte, berichten.

Schmölln, Rathaus, Markt 1: 10 bis 16 Uhr, Rathausturmbesteigung zu jeder vollen Stunde, Fotoausstellung: „Faszination Wave-Gotik-Treffen“, von Frank Hartmann.

Schmölln, Bergkeller hinter dem Rathaus: 10 bis 16 Uhr Besichtigung ehemaliger Lagerkeller, später Luftschutzraum.

Schmölln, Am Brauereiteich 1: 10 bis 16 Uhr Ausstellung zur Entwicklung der Stadt Schmölln in den Räumen des Heimat- und Verschönerungsvereins Schmölln.

Schmölln, Knopf- und Regionalmuseum, Sprottenanger 2, Haus I, Ronneburger Straße 90, Haus II: Im 1997 eingerichteten Knopf- und Regionalmuseum wird ein umfangreicher Überblick über die wechselvolle Geschichte der Schmöllner Knopfindustrie gegeben. Gezeigt werden hier vielerlei und verschiedene Knöpfe; 10 bis 17 Uhr.

Schmölln, Ernst-Agnes-Turm, Pfefferberg: Von 1893 Technisches Denkmal. 30 Meter hoher eiserner Aussichtsturm auf der höchsten Erhebung des Schmöllner Pfefferberges. Durch die Maschinenfabrik Paul Sylbe für 6000 Mark konstruiert und gebaut. Auftraggeber war der Schmöllner Verschönerungsverein, der die Baukosten durch Spenden, Ausgabe von Anteilsscheinen zu fünf und zehn Mark, von denen jährlich ein Teil ausgelost und der durch Turmbesteigungsgebühren aufgebracht wurde; 9 bis 20 Uhr Besteigung des Turms.

Dobraschütz, Kirche: Im Stil des Bauernbarock 1752 erbaut. Reiche Ausschmückungen an der Kassettendecke, der Kanzel, dem Gestühl, dem Taufstein und der Deckenleuchte. Sie wurde 2012 von innen und 2013-16 von außen saniert. Eine Orgelrestaurierung fand 2013 statt; 10 bis 17 Uhr Besichtigung des restaurierten Innenraumes mit Innenausstattung/Bildmaterial zum Baugeschehen der vergangenen Jahre;ausgestellt sind die 13 Totenkronen aus der Zeit zwischen 1791 und 1811 und zugehörige Epitaphe.

Neuposa, Wasserturm von 1921: 9 bis 16 Uhr, Besichtigung mit Ausstellung und Aussichtsplattform.

Treben, Rittergut und Park: 14.30 bis 17 Uhr, 15 Uhr: Marlene Hofmann liest aus „Wasserspiele“.

Windischleuba, Wasserschloss Jugendherberge: 10 bis 14 Uhr. Im Rahmen des Projektes „Der Fliegende Salon“ haben Bürger von Windischleuba für den Denkmaltag ein Programm erarbeitet.

