Der Fuchs in Ehrenhain wird nach Sanierung eröffnet

Blick in den großen Veranstaltungsraum des neuen Vereinsheimes Fuchs in Ehrenhain.

Ehrenhain. Am Sonnabend wird das Vereinshaus seiner Bestimmung übergeben.

Am 10. Juli ist es gut zwei Jahre nach Beginn der Bauarbeiten Mitte Mai 2019 so weit: Der Fuchs, wie die Ehrenhainer das Gebäude liebevoll nennen, wird feierlich eröffnet.

Von 10 bis 13 Uhr sind nach einer Ansprache durch den Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) eine Führung durch die neuen Räume sowie gemütliches Beisammensein geplant. Für musikalische Umrahmung sorgt unter anderem das Ehrenhainer Schalmeienorchester.

Vereine sind bereits eingezogen

Die Vorbereitungen seitens der Vereine laufen auf Hochtouren, um den Gästen eine musikalisch-kulinarisch runde Eröffnungsveranstaltung bieten zu können. Die Einnahmen kommen den Vereinen zugute.

Ab 10. Juli ist das Vereinshaus Fuchs für die Nutzung dann offiziell freigegeben. Veranstaltungen und die Vermietung der Räume können geplant werden. Preise sind bitte bei der Gemeinde Nobitz unter Telefon 03447/3 10 80 zu erfragen.

Eigener Raum für Instrumente

Bereits seit Herbst haben das Schalmeienorchester Ehrenhain und der Frauentreff Ehrenhain ihre Vereinsräumlichkeiten bezogen. Der Sportverein SV 1879 Ehrenhain konnte sogar schon ein wenig früher sein Quartier beziehen. Schalmeienvereinsvorsitzender Elko Nitschl ist begeistert: „Wir freuen uns über unser neues Domizil. Gern würden wir auch schon drinnen proben, aber das geht momentan coronabedingt leider noch nicht. Das Wetter ist aber auch so schön im Moment, da proben wir eben draußen. Am 15. Juni hatten wir wieder die erste Probe mit zwölf Personen, also fast volle Besetzung. Ziel ist aber, dass wir im großen Saal proben können. Dort wurde extra eine Schallschutzdecke für eine bessere Akustik eingezogen. Optional könnten dort auch kleine Konzerte stattfinden.“ Dank geht an die Gemeinde für die fristgemäße Umsetzung und auch, dass der Verein mitplanen und -entscheiden konnte. „So haben wir auch unseren eigenen Vereinsraum mit Regalen für unsere Instrumente bekommen“, freut sich Nitschl.

Verein bringt sich mit ein

Auch der Sportverein ist dankbar über das neue Vereinsheim, das zur Hälfte vom Sportverein genutzt wird. Vorstandsvorsitzender Ulf Käßner: „Wir durften bereits seit Ende September 2020 die Räumlichkeiten für uns nutzen. Ab 1. November war dann aber schon wieder coronabedingt Schluss. Erst seit drei Wochen sind wir wieder voll im Trainingsbetrieb mit unserem Nachwuchs sowie der ersten und zweiten Mannschaft. Es ist auch das erste Mal, dass wir jetzt solche Räumlichkeiten haben. Das kann man mit früher gar nicht vergleichen.“ Der Sportverein hat auch einiges bekommen: zwei Herrenkabinen und eine Gästekabine, zwei Nachwuchskabinen – alle mit separaten Duschen, eine Schiedsrichterkabine für Männer und eine für Frauen, ein Sportbüro, einen Vereinsraum, Duschen sowie Küche, Lagerraum und auch neue Toiletten für die Fans. „Wir sind wirklich sehr glücklich über die neuen Möglichkeiten. Da machen das Training und das Spiel noch mehr Spaß.“

In Eigenleistung hat der Sportverein am zweiten Eingang zum Gebäude (Tribüne), der vorrangig durch die Sportler genutzt wird, eine Rollstuhlrampe gepflastert (circa 60 Quadratmeter), damit eine Zufahrt bis zum Verkaufsfenster möglich ist. Das Nebengebäude soll künftig auch noch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde (Material) sowie in Vereinseigenleistung (Abriss, Maurer- und Putzarbeiten) ausgebaut werden.

Der Sportverein erhält damit Lagermöglichkeiten für die Vereinstechnik und auch die „Landfrauen“ sollen ihren Raum erhalten, in dem Veranstaltungsutensilien gelagert werden können.