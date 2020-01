Der Geschichtsverzerrung entgegen wirken

Mumsdorf Das Vernichtungslager Auschwitz stehe für den Völkermord, sei Synonym für die Unmenschlichkeit. Das sagte der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (FDP) am Morgen des 27. Januar in der zentralen Gedenkveranstaltung des Landkreises am Mahnmal auf dem Ehrenfriedhof in Mumsdorf. Dort wurde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Altenburg und Meuselwitz Schauplätze der Pogromnacht

Landrat Uwe Melzer (CDU) erinnerte daran, welch unvorstellbares Bild sich denen geboten hat, die das Konzentrationslager Auschwitz am 27. Januar vor 75 Jahren befreit haben. „Ein Menschenvernichtungslager, von Menschen errichtet“, so Melzer. Über 1,1 Millionen Menschen kamen in Auschwitz ums Leben, wobei das tatsächliche Ausmaß der Gewaltherrschaft sich nicht in Zahlen ausdrücken lasse.

Melzer rief ins Gedächtnis, dass Altenburg und Meuselwitz Schauplätze der Pogromnacht waren, es in beiden Städten KZ-Außenstellen gab. Auf dem Ehrenfriedhof in Mumsdorf wurden die 290 Zwangsarbeiter würdevoll beigesetzt, die von den Nazis zuvor in einem Tagebaugelände in der Nähe in Massen- und Einzelgräbern verscharrt wurden.

„Die Aufarbeitung ist noch immer nicht abgeschlossen“, so Uwe Melzer. Es gebe Millionen Einzelschicksale, an die wir uns erinnern müssen. Froh ist der Landrat, dass wir in Mitteleuropa seit 75 Jahren Frieden genießen können. Zivilcourage sei dennoch nötig, denn längst sei nicht jeder der Meinung, dass man vom „Reichtum der Vielfalt“ profitieren könne.

„Die Toten mahnen uns, nicht zu vergessen und den Mund aufzumachen“, appelliert Superintendentin Kristin Jahn daran, mutig zu sein. In „Zeiten der Geschichtsverzerrung“, in der der Nationalsozialismus und Hitler als Fliegenschiss bezeichnet werden, sei das enorm wichtig, betont die Geistliche.

Auch politische Wachsamkeit sei gefragt, findet Udo Pick. Extremismus und Hass seien auch heute allgegenwärtig. Deshalb müsse die Erinnerung an die Untaten der Vergangenheit wachgehalten werden.